U22 Việt Nam hướng tới HCV

Chưa đầy 2 tuần nữa, SEA Games 33 chính thức khai mạc tại Thái Lan. Với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Cơ hội chia đều cho cả 3 đội

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12, tại các địa điểm ở Thái Lan như: Bangkok, Chiang Mai, Songkhla, hứa hẹn sẽ là sân chơi đầy thử thách. Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với U22 Malaysia và U22 Lào. Đây được xem là bảng đấu mang tính cạnh tranh cao và cơ hội giành vé vào bán kết chia đều cho cả 3 đội.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia trở thành đối thủ xứng tầm với Việt Nam. Việc tăng cường lực lượng thông qua chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt giúp các đội tuyển Malaysia nâng tầm đẳng cấp. Tuy nhiên, sau cú sốc LĐBĐ Malaysia (FAM) bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) phạt nặng vì gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ, đội tuyển U22 quốc gia này không còn sở hữu lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho SEA Games 33.

U22 Việt Nam rèn luyện tại Bà Rịa, chuẩn bị cho SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Trong danh sách 25 cầu thủ tuyển U22 Malaysia tham dự SEA Games kỳ này, chỉ có 6 người đang thi đấu ở Super League (Giải Vô địch quốc gia Malaysia), gồm: thủ môn Syahmi Adib, hậu vệ Ubaidullah Shamsul, các tiền vệ Aliff Izwan, Haziq Kutty Abba và bộ đôi tiền đạo Fergus Tierney, Haqimi Azim. Thành phần còn lại là những cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở những giải đấu cấp thấp tại Malaysia.

Tuy kém kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhưng U22 Malaysia cũng có 2 cầu thủ nhập tịch được đánh giá là tài năng triển vọng: tiền đạo Fergus Tierney (cha người Scotland, mẹ người Malaysia) và tiền vệ Ziad El Basheer (Sudan - Malaysia). Cả hai từng ra sân tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và đang thi đấu ở Super League Malaysia.

Trong khi đó, nòng cốt lực lượng của U22 Lào là những tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trình độ chuyên môn của các cầu thủ trẻ xứ "triệu voi" tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, thể hiện qua màn trình diễn trước tuyển Việt Nam ngày 19-11. HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun được kỳ vọng giúp bóng đá Lào cải thiện vị thế ở châu Á trong tương lai.

Định hình bộ khung

Các trận đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Tinsulanon (Songkhla). Điều kiện thi đấu tại địa điểm này phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần toàn thắng 2 trận vòng bảng để giành quyền tự quyết suất vào bán kết giải đấu.

HLV Kim Sang-sik, người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup, đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 33. Nòng cốt lực lượng của U22 Việt Nam đa phần là những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia, giàu kinh nghiệm chơi bóng ở V-League, vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và lọt vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu bảng B của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 (Đồ họa: VỆ LOAN)

Trong danh sách hiện tại, nhiều cầu thủ gần như chắc suất thi đấu nếu không gặp chấn thương, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây đều là những trụ cột đã gắn bó lâu dài với U22 Việt Nam trong năm 2025. Thậm chí, một số người còn được thử sức ở đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days gần đây.

Trước ngày sang Thái Lan, HLV Kim Sang-sik sẽ gút danh sách 23 tuyển thủ U22 Việt Nam thông qua kết quả rèn luyện đấu pháp chiến thuật, lắp ghép đội hình và đánh giá phong độ cá nhân trong thời gian hội quân tại sân Bà Rịa, TP HCM. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết U22 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ mạnh nhất để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người vừa trở lại sau chấn thương, bày tỏ hào hứng: "Đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của lứa chúng tôi. Chúng tôi tự tin hướng tới HCV vì đã trải qua nhiều giải đấu cùng nhau".



