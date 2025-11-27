Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

CLB CAHN tung đội hình hùng hậu với quyết tâm đả bại Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 bảng E hòng giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026. Trước đó, đoàn quân HLV Poking có cùng 5 điểm với đội bóng của Trung Quốc nhưng xếp nhì bảng nhờ hơn chỉ số phụ.

Beijing Guoan là đội mở tỉ số trận đấu - Ảnh: The AFC

Tuy nhiên, bất ngờ sớm xảy ra trên sân Hàng Đẫy, khi Lin Liangming nhanh chóng lập công giúp đội khách mở tỉ số ở phút 11. Bị dẫn bàn, CAHN dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tiền đạo Leo Artur có cơ hội gỡ hòa song không tận dụng thành công quả phạt đền 11m ở phút 28.

Sang hiệp 2, HLV Polking có những thay đổi nhân sự hợp lý, bao gồm tung tiền đạo tài năng Nguyễn Đình Bắc vào sân, qua đó tăng cường sức mạnh tấn công cho CAHN. Ở phía đối diện, Beijing Guoan chủ động chơi chậm, lùi sâu phòng ngự hòng bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Mauk gỡ hòa 1-1 cho CAHN

Liên tục chống trả các đợt tấn công hiểm hóc của đội chủ nhà, hậu vệ của Beijing Guoan lóng ngóng mắc sai lầm, phá bóng vào chân của Mauk, giúp CAHN san bằng tỉ số 1-1 ở phút 76. Bàn gỡ quan trọng cũng giúp tinh thần thi đấu của Quang Hải và các đồng đội hưng phấn.

Phút 90, từ tình huống căng ngang của Mauk bên cánh phải, Leo Artur quyết định đệm bóng vào khu vực 5m50 giúp Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng ngành Công an.

Bàn thắng này cũng khiến các cầu thủ Beijing Guoan mất kiểm soát, thi đấu thiếu fair-play và phải nhận 1 tấm thẻ đỏ gần cuối trận vì hành vi "đánh nguội" tiền đạo của CAHN.

Đình Bắc đã tỏa sáng kịp thời

Kết quả thắng 2-1 giúp thầy trò ông Polking vững ngôi nhì bảng E với 8 điểm, sớm giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026.

Sau trận đấu này, Đình Bắc cùng các đồng đội Lý Đức và Minh Phúc sẽ lên đường hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Phong độ ấn tượng của tiền đạo xứ Nghệ không chỉ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik mà gần như chắc suất trong đội hình chính của U22 Việt Nam sắp tới.