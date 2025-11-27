Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

Tường Phước

(NLĐO) - Thắng ngược Beijing Guoan với tỉ số 2-1 tối 27-11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026

CLB CAHN tung đội hình hùng hậu với quyết tâm đả bại Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 bảng E hòng giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026. Trước đó, đoàn quân HLV Poking có cùng 5 điểm với đội bóng của Trung Quốc nhưng xếp nhì bảng nhờ hơn chỉ số phụ.

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two - Ảnh 1.

Beijing Guoan là đội mở tỉ số trận đấu - Ảnh: The AFC

Tuy nhiên, bất ngờ sớm xảy ra trên sân Hàng Đẫy, khi Lin Liangming nhanh chóng lập công giúp đội khách mở tỉ số ở phút 11. Bị dẫn bàn, CAHN dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tiền đạo Leo Artur có cơ hội gỡ hòa song không tận dụng thành công quả phạt đền 11m ở phút 28.

Sang hiệp 2, HLV Polking có những thay đổi nhân sự hợp lý, bao gồm tung tiền đạo tài năng Nguyễn Đình Bắc vào sân, qua đó tăng cường sức mạnh tấn công cho CAHN. Ở phía đối diện, Beijing Guoan chủ động chơi chậm, lùi sâu phòng ngự hòng bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two - Ảnh 2.

Mauk gỡ hòa 1-1 cho CAHN

Liên tục chống trả các đợt tấn công hiểm hóc của đội chủ nhà, hậu vệ của Beijing Guoan lóng ngóng mắc sai lầm, phá bóng vào chân của Mauk, giúp CAHN san bằng tỉ số 1-1 ở phút 76. Bàn gỡ quan trọng cũng giúp tinh thần thi đấu của Quang Hải và các đồng đội hưng phấn.

Phút 90, từ tình huống căng ngang của Mauk bên cánh phải, Leo Artur quyết định đệm bóng vào khu vực 5m50 giúp Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng ngành Công an. 

Bàn thắng này cũng khiến các cầu thủ Beijing Guoan mất kiểm soát, thi đấu thiếu fair-play và phải nhận 1 tấm thẻ đỏ gần cuối trận vì hành vi "đánh nguội" tiền đạo của CAHN.

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two - Ảnh 3.

Đình Bắc đã tỏa sáng kịp thời

Kết quả thắng 2-1 giúp thầy trò ông Polking vững ngôi nhì bảng E với 8 điểm, sớm giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026.

Sau trận đấu này, Đình Bắc cùng các đồng đội Lý Đức và Minh Phúc sẽ lên đường hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Phong độ ấn tượng của tiền đạo xứ Nghệ không chỉ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik mà gần như chắc suất trong đội hình chính của U22 Việt Nam sắp tới.

Tin liên quan

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two

(NLĐO) - Nhận hai bàn thua ở phút bù giờ trong lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định rơi xuống thứ 3, sớm chia tay giải đấu

Nam Định rộng cửa ở AFC Champions League Two

CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 vào ngày 27-11.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan

(NLĐO) - Chỉ cần không thua Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định sẽ có nhiều cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp

Nguyễn Quang Hải CLB Công an Hà Nội CAHN Nguyễn Đình Bắc AFC Champions League Two
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo