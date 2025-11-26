HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan

Tường Phước

(NLĐO) - Chỉ cần không thua Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định sẽ có nhiều cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp

CLB Nam Định từng thắng Ratchaburi với tỉ số 3-1 ở trận đấu lượt đi vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra tại Thiên Trường. Nhà vô địch V-League đang có cùng điểm số với đại diện bóng đá Thái Lan song tạm xếp thứ 2 nhờ hơn chỉ số đối đầu.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan - Ảnh 2.

Nam Định FC quyết thắng để sớm vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two

Bảng F đã xác định tấm vé đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp cũng như đội bóng đã gần như hết cơ hội đi tiếp. Qua 4 lượt đấu, Gamba Osaka (Nhật Bản) với thành tích toàn thắng, trở thành CLB đầu tiên vượt qua vòng bảng, trong khi Eastern AA (Hồng Kông - Trung Quốc) đứng cuối bảng đấu với 4 trận toàn thua.

Vì vậy, kết quả màn tái đấu giữa CLB Nam Định và chủ nhà Ratchaburi có thể phân định chủ nhân của suất thứ 2 bảng F lọt vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two mùa này.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan - Ảnh 3.

HLV Mauro Jeronimo (trái) và tiền vệ Percy Tau

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Mauro Jeronimo khẳng định: "Đây sẽ là trận đấu quan trọng đối với CLB Nam Định. Toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu để giành chiến thắng trận ngày mai cũng như đoạt tấm vé tiến sâu vào giải đấu kỳ này".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cho rằng trong bóng đá có nhiều thử thách và kịch bản khó đoán nhưng đoàn quân của ông đã có quá trình chuẩn bị tốt nên sẽ gặt hái kết quả khả quan. "Không trận đấu nào là dễ dàng nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang ở trạng thái tự tin hướng tới một chiến thắng" - HLV Jeronimo nói thêm.

Ông Jeronimo có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ tại PVF và giàu kinh nghiệm huấn luyện, thi đấu ở Giải Hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, khi PVF-CAND có suất tham dự V-League, nhà cầm quân sinh năm 1987 cũng không còn gắn bó cùng đội bóng của Hưng Yên.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan - Ảnh 4.

Sau khi CLB Nam Định hai lần thay "ghế" HLV trưởng ở giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026, Mauro Jeronimo được ban lãnh đạo đội bóng thành Nam lựa chọn. Vị chiến lược gia trẻ tuổi này lập tức giúp Nam Định thắng trận và lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Bày tỏ sự háo hức trước lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng Việt Nam tham dự giải đấu cấp châu lục, HLV Jeronimo chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và háo hức trước trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu châu lục. Đây là cơ hội để tôi được thấy đội bóng của mình thi đấu và thể hiện tham vọng ở đấu trường này. Chúng tôi bước vào trận với tâm thế muốn giành chiến thắng. Điều đó khiến tôi háo hức và tự tin trước cuộc đấu ngày mai".

HLV Mauro Jeronimo nhận định Ratchaburi là đội bóng mạnh nhưng tin tưởng vào các học trò mới. Ông nhận xét: "Các đội bóng tham dự AFC Champions League Two đều có chất lượng chuyên môn mà đẳng cấp cao. Vì vậy, mỗi trận đấu đều diễn ra gây cấn, cạnh tranh ngang bằng nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có màn trình diễn mãn nhãn khán giả nhà và đạt được kết quả khả quan".

HLV Mauro Jeronimo nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh thật đẹp, khát vọng và tinh thần chiến đấu khi đại diện cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Mong rằng khán giả đến sân ngày mai sẽ được tận hưởng trận đấu hay, chứng kiến hai đội thi đấu với tinh thần fair-play".

