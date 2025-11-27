HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two

Tường Phước

(NLĐO) - Nhận hai bàn thua ở phút bù giờ trong lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định rơi xuống thứ 3, sớm chia tay giải đấu

CLB Nam Định có khởi đầu suôn sẻ ở AFC Champions League Two 2025-2026, từng thắng Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường và liên tục nằm trong tốp 2 đội đầu bảng F. Để hiện thực hóa tham vọng tiến sâu vào giải đấu đẳng cấp châu lục, nhà đương kim vô địch V-League cần ít nhất 1 điểm khi tái đấu Ratchaburi trên sân Thái Lan.

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two - Ảnh 1.

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two - Ảnh 2.

Quyết tâm của đoàn quân HLV Mauro Jeronimo nhanh chóng được thể hiện ngay khi trận so tài giữa đôi bên bắt đầu. Tuy nhiên, lực lượng sứt mẻ vì bão "chấn thương" cộng thể lực cầu thủ kém bền bỉ khiến CLB Nam Định phải trả giá đắt.

Giằng co với chủ nhà Ratchaburi xuyên suốt 90 phút thi đấu, bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn và thầy trò ông Jeronimo sa sút thể lực ở những phút cuối trận. Những sự thay đổi nhân sự hợp lý ở hiệp đấu thứ 2 giúp Ratchaburi duy trì được nhịp độ thi đấu, có hai bàn thắng ở phút 90+2 và 90+5.

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two - Ảnh 3.

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two - Ảnh 4.

HLV Jeronimo nhận thất bại đầu tiên trong lần dẫn dắt CLB Nam Định

Chiến thắng 2-0 giúp Ratchaburi chiếm ngôi nhì bảng F của Nam Định cùng tấm vé còn lại của bảng F, lọt vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026. Đội bóng của Thái Lan hơn Nam Định FC về các chỉ số phụ sau 5 lượt đấu nên không cần quan tâm đến kết quả ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng.

Sau hai lần thay HLV trưởng, phong độ thi đấu của CLB Nam Định vẫn chưa thể khởi sắc. Đoàn quân của ông Jeronimo đang trông chờ sự trở lại mạnh mẽ của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son để hoàn thành các mục tiêu còn lại ở mùa giải kỳ này.

Tin liên quan

Nam Định rộng cửa ở AFC Champions League Two

Nam Định rộng cửa ở AFC Champions League Two

CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 vào ngày 27-11.

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan

(NLĐO) - Chỉ cần không thua Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định sẽ có nhiều cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp

CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

(NLĐO) - Khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026, CLB Nam Định buộc chia tay HLV Vũ Hồng Việt trước thềm vòng 8 V-League 2025-2026.

