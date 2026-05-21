Thể thao

Đình Bắc vẫn còn cơ hội tranh "Vua phá lưới"

T.Phước

Sau 23 lượt đấu, CLB Công an Hà Nội là đội ghi nhiều bàn thắng và để lọt lưới ít nhất V-League 2025-2026 (55 bàn thắng - 19 bàn thua).

Đáng chú ý, đội bóng này hiện sở hữu 2 chân sút thuộc tốp 3 "Vua phá lưới": Alan Grafite (15 bàn) và Nguyễn Đình Bắc (10 bàn).

Vòng đấu 23 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy hôm 17-5 để lại nhiều ấn tượng khi chứng kiến CLB Công an Hà Nội đăng quang giải đấu sớm và màn "tranh giành" lập công giữa 2 người đồng đội.

Đình Bắc vẫn còn cơ hội tranh "Vua phá lưới" - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc đang là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League 2025-2026. (Ảnh: VPF)

Sau hơn 80 phút giằng co với CLB Thanh Hóa và gặp bế tắc trong khâu ghi bàn, Nguyễn Đình Bắc là người mở ra cơ hội để Công an Hà Nội tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cú rướn người chuyền bóng của tiền đạo sinh năm 2004 khiến trung vệ CLB Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội nhà hưởng phạt đền 11 m ở phút thứ 89. Pha lập công của Alan giúp Công an Hà Nội giải tỏa áp lực và tiếp tục có thêm bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-0, qua đó chính thức trở thành "tân vương" V-League sớm 3 vòng đấu.

Thực tế, Alan là người được chỉ định thực hiện các quả đá phạt đền 11 m của Công an Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian Alan dính chấn thương nghỉ thi đấu, phần việc này đã được chuyển giao cho Đình Bắc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đình Bắc còn thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 6 trận liên tiếp ghi 10 bàn thắng cho đội nhà.

Đình Bắc tạm kém Alan đến 5 pha lập công và còn 3 vòng đấu nữa để anh tiếp tục gia tăng "tài khoản" bàn thắng của mình, trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League 2025-2026. Đang ở điểm rơi phong độ, tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục mục tiêu về thành tích cá nhân này. 

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa

