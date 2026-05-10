Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League?

Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng

Đình Bắc trở thành tâm điểm trong màn so tài giữa Công an Hà Nội và Nam Định FC. Chân sút xứ Nghệ đang ở điểm rơi phong độ khi liên tục ghi bàn ở chặng cuối V-League 2025-2026, góp công giúp đội nhà vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

CAHN và Nam Định

Tiếp đón nhà đương kim vô địch V-League trên sân nhà Hàng Đẫy, Đình Bắc tiếp tục có màn trình diễn chói sáng. Hoạt động năng nổ trên hàng công, tuyển thủ U23 Việt Nam là người mở tỉ số trận đấu, sau tình huống bứt tốc loại bỏ hậu vệ Đặng Văn Tới và dứt điểm quyết đoán vào lưới Nam Định ở phút thứ 7.

Trận đấu tăng chất quyết liệt sau "siêu phẩm" của Đình Bắc. Bị dẫn bàn, dàn sao Nam Định chủ động dâng cao đội hình tấn công và bất ngờ có 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước đội chủ nhà. Ngọc Sơn, Văn Đạt lần lượt lập công ở phút 17 và 28, sau các tình huống đánh biên phải đầy hóc hiểm của Nam Định.

Việt Anh cùng Đình Bắc góp công giúp Công an Hà Nội tiến gần ngôi vương V-League

Tuy nhiên, thế trận đảo chiều ở hiệp đấu thứ 2, khi Nam Định chủ động phòng ngự, còn Công an Hà Nội ồ ạt tấn công. Phút 53, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh lên tham gia tấn công, nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, vượt qua hậu vệ và thủ môn Nam Định, trước khi ghi bàn vào lưới trống.

Phút 82, Đình Bắc hóa "người hùng" khi thực hiện thành công quả phạt đền 11m, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà. Đây cũng là lần thứ 3 Đình Bắc ghi được từ 2 bàn thắng trong một trận đấu ở V-League mùa này, đưa anh lọt vào top 3 danh sách "Vua phá lưới" với 10 pha lập công.

Nam Định thua trận nhưng đã trụ hạng thành công

Kết quả thắng cũng đưa Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League mùa này và chỉ cần thắng Thanh Hóa ở lượt trận tiếp theo sẽ chính thức đăng quang giải đấu. Đoàn quân HLV Polking đang hơn nhóm bám đuổi 11 điểm sau 22 vòng đấu.

"Công an Hà Nội là một tập thể mạnh, thi đấu đoàn kết và tôi may mắn khi được sát cánh cùng toàn đội. Có được thành tích hôm nay là thành quả của quá trình chăm chỉ rèn luyện, nhiệt huyết thi đấu. Chúng tôi biết Thanh Hóa là một đội mạnh nhưng Công an Hà Nội sẽ quyết tâm thi đấu để giành kết quả khả quan, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra" - Đình Bắc chia sẻ.