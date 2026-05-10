Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League?

Tường Phước

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng giúp CLB Công an Hà Nội thắng Nam Định với tỉ số 3-2 ở vòng 22 V-League 2025-2026 tối 10-5

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League? - Ảnh 1.

Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng

Đình Bắc trở thành tâm điểm trong màn so tài giữa Công an Hà Nội và Nam Định FC. Chân sút xứ Nghệ đang ở điểm rơi phong độ khi liên tục ghi bàn ở chặng cuối V-League 2025-2026, góp công giúp đội nhà vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

CAHN và Nam Định

Tiếp đón nhà đương kim vô địch V-League trên sân nhà Hàng Đẫy, Đình Bắc tiếp tục có màn trình diễn chói sáng. Hoạt động năng nổ trên hàng công, tuyển thủ U23 Việt Nam là người mở tỉ số trận đấu, sau tình huống bứt tốc loại bỏ hậu vệ Đặng Văn Tới và dứt điểm quyết đoán vào lưới Nam Định ở phút thứ 7.

Trận đấu tăng chất quyết liệt sau "siêu phẩm" của Đình Bắc. Bị dẫn bàn, dàn sao Nam Định chủ động dâng cao đội hình tấn công và bất ngờ có 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước đội chủ nhà. Ngọc Sơn, Văn Đạt lần lượt lập công ở phút 17 và 28, sau các tình huống đánh biên phải đầy hóc hiểm của Nam Định.

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League? - Ảnh 2.

Việt Anh cùng Đình Bắc góp công giúp Công an Hà Nội tiến gần ngôi vương V-League

Tuy nhiên, thế trận đảo chiều ở hiệp đấu thứ 2, khi Nam Định chủ động phòng ngự, còn Công an Hà Nội ồ ạt tấn công. Phút 53, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh lên tham gia tấn công, nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, vượt qua hậu vệ và thủ môn Nam Định, trước khi ghi bàn vào lưới trống.

Phút 82, Đình Bắc hóa "người hùng" khi thực hiện thành công quả phạt đền 11m, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà. Đây cũng là lần thứ 3 Đình Bắc ghi được từ 2 bàn thắng trong một trận đấu ở V-League mùa này, đưa anh lọt vào top 3 danh sách "Vua phá lưới" với 10 pha lập công.

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League? - Ảnh 3.

Nam Định thua trận nhưng đã trụ hạng thành công

Kết quả thắng cũng đưa Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League mùa này và chỉ cần thắng Thanh Hóa ở lượt trận tiếp theo sẽ chính thức đăng quang giải đấu. Đoàn quân HLV Polking đang hơn nhóm bám đuổi 11 điểm sau 22 vòng đấu.

"Công an Hà Nội là một tập thể mạnh, thi đấu đoàn kết và tôi may mắn khi được sát cánh cùng toàn đội. Có được thành tích hôm nay là thành quả của quá trình chăm chỉ rèn luyện, nhiệt huyết thi đấu. Chúng tôi biết Thanh Hóa là một đội mạnh nhưng Công an Hà Nội sẽ quyết tâm thi đấu để giành kết quả khả quan, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra" - Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc nói gì khi lập cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch V-League? - Ảnh 4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Tiến Linh giải "cơn khát" bàn thắng, CLB Công an TP HCM thắng ngược SLNA

Tiến Linh giải "cơn khát" bàn thắng, CLB Công an TP HCM thắng ngược SLNA

(NLĐO) - Sau gần 8 tháng "tịt ngòi", tiền đạo Nguyễn Tíến Linh đã ghi bàn trong trận Công an TP HCM thắng Sông Lam Nghệ An 3-1 ở vòng 22 V-League 2025-2026

HLV Quang Trãi lý giải lý do loạt trụ cột HAGL vắng mặt khi thua PVF-CAND

(NLĐO) - Tối 10-5, CLB HAGL đã phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước CLB PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025-2026.

CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thua ứng viên rớt hạng trên sân nhà

(NLĐO) - CLB Hoàng Anh Gia Lai khiến khán giả nhà buồn rầu ra về sau khi chứng kiến trận thua 1-2 trước PVF-CAND ở vòng 22 V-League 2025-2026 tối 10-5

công an hà nội CLB Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc Đình bắc V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo