HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa

Tường Phước

(NLĐO) - Đình Bắc bùng nổ ở giai đoạn cuối V-League 2025-2026 với thành tích ghi bàn ấn tượng: 7 pha lập công trong 4 trận liên tiếp.

Tài năng của Đình Bắc đã được minh chứng ở sân chơi cấp độ U23 quốc tế, khi anh góp công mang về tấm HCV SEA Games 33, HCĐ Giải U23 châu Á 2026. Với cá nhân Đình Bắc, danh hiệu "Vua phá lưới" ở Giải U23 châu Á diễn ra tại Ả Rập Saudi hồi tháng 1-2026 khiến tên tuổi của anh vươn tầm châu Á.

Nhưng khi trở về sân chơi V-League 2025-2026, Đình Bắc chỉ có thể tìm được bàn thắng đầu tiên ở những loạt trận gần cuối mùa giải. Sau khi lập cú đúp trong trận thắng đậm CLB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 17, tài năng 21 tuổi xứ Nghệ liên tục "nổ súng", đáng chú ý là cú hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An ở vòng 20.

Với 7 pha lập công, Đình Bắc lọt vào tốp 7 "Vua phá lưới" V-League mùa này và thành tích ghi bàn cũng đã sánh ngang với các ngoại binh hàng đầu giải quốc nội, thậm chí vượt trội tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Tuy nhiên, đối với HLV Polking, Đình Bắc vẫn là "viên ngọc thô" cần thêm thời gian để mài giũa, hoàn thiện. Chiến lược gia của Công an Hà Nội bày tỏ: "Đình Bắc chắc chắn là một viên ngọc quý nhưng cần thời gian để mài giũa. Tôi đã nói điều này từ nhiều tháng trước, Đình Bắc còn có thể hay hơn rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi có Đình Bắc trong đội hình nhưng cậu ấy cần lặp lại những màn trình diễn ấn tượng thêm nhiều lần nữa".

Thực tế, Đình Bắc đã tạo ấn tượng khi mới 19 tuổi. Những cú bứt tốc cùng bóng đầy tự tin và bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup của tiền đạo sinh năm 2004 ở đội tuyển Việt Nam khiến người xem mãn nhãn, được tán dương. Tuy nhiên, tài năng trẻ khi ấy vẫn chưa đủ chững chạc để chơi bóng ở cấp độ V-League.

Khi đang "rơi" tự do trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp, Đình Bắc bừng tỉnh sau những lời giáo huấn tận tâm từ HLV Văn Sỹ Sơn. Chiến lược gia xứ Nghệ là người giúp Đình Bắc lấy lại cân bằng, nhận thức thực lực bản thân bằng những lời dạy dỗ gay gắt, trước khi cậu học trò chia tay Quảng Nam, chuyển đến đầu quân cho CLB Công an Hà Nội.

Đây cũng là yếu tố tạo nên hình ảnh đẹp khi Đình Bắc tái ngộ thầy cũ trong trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An hôm 26-4. Sau khi lập hat-trick vào lưới đội bóng quê nhà, Đình Bắc đã chủ động đến ôm chặt HLV Văn Sỹ Sơn, tri ân công ơn dạy dỗ của vị chiến lược gia đầy cá tính.

Ngược lại, ông Sơn cũng không giấu được sự tự hào dù đội nhà vừa nhận trận thua đậm vì màn tỏa sáng của chính Đình Bắc. “Đình Bắc đã khẳng định được phẩm chất vốn có. Tôi chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy cũng được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh chất lượng và tôi tin sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng” - ông Văn Sỹ Sơn nhận xét về học trò cũ.

Ngày càng chững chạc và tự tin, Đình Bắc đang trở thành ngôi sao thực thụ của bóng đá Việt Nam. Ở hành trình sắp tới, một suất trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 sẽ khó thoát tầm tay của Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc bùng nổ: Không chỉ là câu chuyện phong độ

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc bùng nổ với 7 bàn trong 4 trận, trong đó có cú hat-trick mới nhất vào lưới Sông Lam Nghệ An ở vòng 20 V-League 2025-2026.

V-League 2025-2026: Chân sút nội trở lại đường đua

(NLĐO) - Sau quãng thời gian đầu mùa bị lấn át bởi các ngoại binh, những chân sút nội dần lấy lại phong độ tại V-League mùa này.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

(NLĐO) - CLB CAHN nới rộng cách biệt khi các đội bám đuổi đều sẩy chân, cuộc đua trụ hạng ngày càng quyết liệt sau vòng 20 V-League 2025-2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo