Dinh dưỡng số: Lần đầu người dân có “trợ lý ăn uống” cá nhân

Nhân Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) giới thiệu ứng dụng "Dinh dưỡng Việt" (VNeNUTRITION) - nền tảng số cung cấp thông tin dinh dưỡng chính thống cho cộng đồng.

Thanh niên tìm hiểu tháp dinh dưỡng dành cho người Việt

PGS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe, tầm vóc và trí tuệ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh sẽ góp phần phòng chống bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vì thế VNeNUTRITION không chỉ đơn thuần là công cụ tra cứu, ứng dụng tích hợp hệ thống dữ liệu dinh dưỡng chuẩn quốc gia, bao gồm nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, bảng thành phần thực phẩm, tháp dinh dưỡng và các khuyến cáo dành cho người Việt.

Nhờ đó, người dùng có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bản thân, xây dựng khẩu phần hợp lý và theo dõi chế độ ăn theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện món ăn qua hình ảnh, phân tích thành phần dinh dưỡng và đối chiếu với nhu cầu từng cá nhân. Từ đó, người dùng có thể điều chỉnh khẩu phần phù hợp, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Tính năng này giúp mỗi người có thêm một "trợ lý ăn uống" ngay trên điện thoại.

Khác với ứng dụng AI trong khám chữa bệnh chủ yếu hỗ trợ bác sĩ và cơ sở y tế, các nền tảng dinh dưỡng số hướng trực tiếp đến người dân, giúp mỗi cá nhân chủ động theo dõi và điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày.

Sự xuất hiện của "Dinh dưỡng Việt" diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đặt người dân vào trung tâm của chính sách chăm sóc sức khỏe.

Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng), dinh dưỡng hợp lý được xem là "tuyến phòng thủ đầu tiên" trong chiến lược bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa ngay tại cộng đồng mà Nghị quyết 72 đề ra.

Bác sĩ khám, tư vấn dinh dưỡng cho người dân

Từ thực tiễn điều trị, PGS Hưng cho biết nhiều trường hợp chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn đã có thể giảm thuốc, kiểm soát bệnh tốt hơn, thậm chí cải thiện rối loạn chuyển hóa ở giai đoạn sớm. Điều này cho thấy dinh dưỡng không chỉ là giải pháp phòng bệnh, mà còn là nền tảng trong chăm sóc và điều trị.

Theo PGS Hưng, Việt Nam vẫn đang đối mặt với "gánh nặng kép" về dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở một số nhóm dân cư, trong khi thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực đô thị. Những vấn đề này phần lớn liên quan đến chế độ ăn chưa hợp lý và thiếu kiến thức dinh dưỡng trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, việc số hóa dữ liệu và cung cấp công cụ hỗ trợ cá nhân hóa dinh dưỡng được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi về hành vi.

Không chỉ giúp mỗi người "ăn đúng", ứng dụng còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng cộng đồng, phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách y tế trong dài hạn.

Mã QR tải ứng dụng Dinh dưỡng Việt - VNeNUTRITION

"Ứng dụng VNeNUTRITION được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận kiến thức khoa học một cách dễ dàng, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và chủ động chăm sóc sức khỏe"- PGS Thanh Dương nói.

Trong chiến lược xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, mỗi người dân không còn là đối tượng thụ động tiếp nhận dịch vụ y tế, mà trở thành "người quản lý sức khỏe" của chính mình. Hành trình đó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ nhất - ngay trên mâm cơm mỗi ngày.