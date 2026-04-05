Sức khỏe

Ngày Sức khỏe toàn dân 2026: Phòng bệnh là trọng tâm

N.Dung

(NLĐO) - Lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 nhấn mạnh chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đặt sức khỏe người dân làm trung tâm chính sách.

Sáng 5-4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân 7-4

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Ngày Sức khỏe toàn dân là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong chăm lo và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe", đồng thời khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất, là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Việc chọn ngày 7-4 hằng năm không chỉ mang tính phát động phong trào mà là định hướng chiến lược lâu dài, chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đặt người dân vào trung tâm chính sách.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý những thách thức như gia tăng bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và nguy cơ dịch bệnh mới. Nếu không chủ động phòng bệnh, chi phí y tế và gánh nặng xã hội sẽ gia tăng, ảnh hưởng chất lượng sống và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu

Ông đề nghị các cấp, ngành và người dân tập trung nâng cao nhận thức về phòng bệnh; xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất; phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, ông cho rằng mỗi người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe; mỗi gia đình là "pháo đài" phòng bệnh; mỗi cơ quan, địa phương là "điểm sáng" về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng Ngày Sức khỏe toàn dân sẽ trở thành phong trào sâu rộng, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Đông đảo người dân đến tham quan, tham gia đồng diễn dưỡng sinh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước xác định là ưu tiên hàng đầu. 

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, ngành y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hiện thực hóa Nghị quyết 72, trong đó trọng tâm là lập hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân, củng cố y tế cơ sở và từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện bệnh sớm.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc xây dựng một quốc gia khỏe mạnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Người dân cần chủ động rèn luyện thể chất, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ,  tham quan khu trưng bày tại sự kiện

"Mỗi người hãy coi việc rèn luyện sức khỏe là một phần của cuộc sống hằng ngày, chủ động phòng bệnh từ sớm"- Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi.

Theo định hướng, đến năm 2030, tuổi thọ trung bình dự kiến đạt 75,5 tuổi, trong đó ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh; đồng thời cải thiện tầm vóc, thể lực người Việt.

Cùng với đó, mục tiêu là triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân, mỗi người có hồ sơ sức khỏe trọn đời để theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Ban tổ chức đã huy động hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang, bảo đảm chất lượng chuyên môn cho hoạt động khám sàng lọc. 

Hơn 5.000 lượt người dân được khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe miễn phí ngay tại sự kiện. 

Người dân được khám sàng lọc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng nhân ngày Sức khoẻ toàn dân 7-4

Đáng chú ý, nhiều ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe cho phép người dân tự đo chỉ số cơ thể, đánh giá nguy cơ bệnh và nhận khuyến nghị cá nhân hóa, góp phần thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu chương trình truyền hình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" và ứng dụng tra cứu dinh dưỡng VNeNutrition của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Buổi lễ khép lại bằng hoạt động đi bộ hưởng ứng quanh khu vực Công viên Thống Nhất, lan tỏa thông điệp sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

(NLĐO)- Người dân, lực lượng cán bộ y tế mong muốn năm 2026 việc chăm sóc sức khỏe sẽ toàn diện hơn, nhanh chóng hơn và chu đáo hơn.

Khám sàng lọc bệnh miễn phí, BHYT thêm nhiều quyền lợi mới

Khám sàng lọc bệnh miễn phí, BHYT thêm nhiều quyền lợi mới

(NLĐO) - Từ năm 2026 triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, sau đó BHYT mở rộng quyền lợi, chi trả thêm dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán sớm.

khám chữa bệnh Bộ Y tế Ủy viên Bộ Chính trị sức khỏe nhân dân khám sức khoẻ đi bộ phòng bệnh lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân
