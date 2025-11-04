Định hình tứ giác đô thị sân bay Long Thành

Năm 2030, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ có 35 đô thị các loại, trong đó Biên Hòa giữ vai trò đô thị loại I trung tâm; Nhơn Trạch, Long Khánh và Đồng Xoài phát triển theo hướng đô thị loại II; Long Thành và các đô thị trung tâm loại III, IV, V phân bố đều trên địa bàn.

Tiềm năng đô thị hóa còn rất lớn

Cùng nằm ven sông Đồng Nai, phường Trấn Biên có gần 200.000 dân, phường Biên Hòa có 75.000 dân. Với tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng các tuyến đường, cửa ngõ xuyên tâm lại chưa được mở rộng, nâng cấp nên ngày càng nhỏ hẹp.

Quốc lộ 1K và đường Bùi Hữu Nghĩa là trục giao thông xuyên tâm, là tuyến đường cửa ngõ kết nối đô thị Biên Hòa với TP HCM. Với mặt đường rộng 9 - 20 m, lại có nhiều nhà dân, chợ, trường học, công ty nên thường xuyên ùn ứ giao thông. Chị Nguyễn Thị Huệ (ngụ khu phố Bửu Hòa 4, phường Biên Hòa) than thở: "Buổi trưa, tôi chở con đi học về mà phải mất gần 20 phút mới qua được ngã tư Chợ Đồn (giao lộ Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Tri Phương). Xe tải, xe container chen nhau, khói bụi mịt mù, tiếng còi inh ỏi. Người dân, nhất là học sinh và người lớn tuổi, rất sợ mỗi khi qua đường".

Để xây dựng thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, lãnh đạo phường Biên Hòa kiến nghị các sở, ban, ngành tỉnh sớm mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa; xây dựng thêm 2 cầu mới (một cầu song song với cầu Ghềnh, cầu Rạch Chiếc) kết nối phường Biên Hòa với phường Trấn Biên.

Đồng thời, xây dựng công viên cây xanh vui chơi - giải trí cho người dân; hình thành bảo tàng gốm Đồng Nai gắn với bảo vệ và phát triển ngành nghề truyền thống; chú trọng phát triển đô thị khu vực dọc sông Đồng Nai.

Phát triển đô thị dọc theo sông Đồng Nai qua các phường Trấn Biên, Biên Hòa

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh hiện mới đạt khoảng 38%, thấp hơn mức bình quân cả nước và chưa tương xứng với lợi thế sẵn có. Trong thời gian tới, định hướng phát triển đô thị tỉnh tập trung vào các trục động lực chính như trục phía Nam - Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành được xác định là trung tâm phát triển động lực mới của tỉnh Đồng Nai.

Theo quy hoạch "tứ giác đô thị động lực" quanh sân bay Long Thành, Long Thành sẽ trở thành đô thị thông minh, trung tâm thương mại - dịch vụ, logistics và công nghiệp công nghệ cao mang tầm quốc tế. Biên Hòa sẽ phát triển mạnh thương mại - dịch vụ ven sông, sẵn sàng tiếp nhận dân cư và đầu tư từ TP HCM. Trong khi đó, Nhơn Trạch được định vị là đô thị vệ tinh - trung chuyển chiến lược, kết nối thông suốt sân bay với TP HCM và các vùng lân cận.

Xanh - hiện đại - năng động

Phường Trấn Biên với mục tiêu trở thành đô thị trung tâm hiện đại, văn minh, bền vững, gắn kết với vùng động lực đô thị - công nghiệp của tỉnh. Ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên, khẳng định với vị trí tiếp giáp trực tiếp sông Đồng Nai trải dài khoảng 12,3 km, có sông Cái bao quanh Cù lao Phố với cảnh quan đặc sắc sẽ là cơ sở, động lực để tạo nên tiềm năng phát triển các khu đô thị sinh thái ven sông, khu nghỉ dưỡng và các công viên tự nhiên, góp phần hình thành không gian đô thị xanh, hài hòa với thiên nhiên.

Về giải pháp xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, ông Hồ Văn Nam nhấn mạnh phường đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu để quản lý trật tự xây dựng, định hướng phát triển không gian đô thị có bản sắc và xứng tầm; phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu 100% tỉ lệ sử dụng nước sạch và thu gom rác thải sinh hoạt; phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm 15%; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 12%-14%/năm trở lên.

Để phát triển đô thị sân bay và các khu đô thị, dịch vụ hiện đại, đưa Long Thành trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - đô thị xanh, cửa ngõ quan trọng của tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành Dương Minh Dũng cho biết trong giai đoạn 2025-2030, xã sẽ hoàn thiện, cập nhật và đồng bộ quy hoạch chung đô thị Long Thành gắn với quy hoạch tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tích hợp quy hoạch sân bay Long Thành với hệ thống đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại, logistics nhằm phát triển đồng bộ và hiện đại.

Bên cạnh đó, xác định tầm nhìn chiến lược cho Long Thành không phải là phát triển đơn lẻ mà là để trở thành một mắt xích quan trọng trong "Mạng lưới đô thị năng động" của toàn vùng. Cụ thể, sân bay kết nối chiến lược với cụm cảng biển Phước An - Cái Mép, tạo ra một hành lang logistics đường ngắn độc đáo; hệ sinh thái kinh tế hiện đại và sáng tạo là xây dựng mô hình khu thương mại tự do (FTZ) tại các phân khu chức năng trọng điểm xung quanh sân bay Long Thành như: phân khu logistics và công nghiệp phụ trợ; trụ cột cuối là phát triển xanh, bền vững và hài hòa.

Ngoài ra, xã sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Xây dựng chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư, có cơ chế ưu tiên cho các dự án phát triển đô thị sân bay, khu đô thị thông minh, dịch vụ hiện đại, thương mại logistics. Cuối cùng là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến minh bạch, nhanh chóng.

Hai khâu đột phá Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết sở xác định 2 khâu đột phá chiến lược là quy hoạch và phát triển Long Thành trở thành "thành phố sân bay toàn cầu" theo mô hình aerotropolis. Đây sẽ là hạt nhân tăng trưởng mới, nơi hội tụ logistics quốc tế, trung tâm thương mại, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu. Long Thành không chỉ phục vụ Đồng Nai mà còn mở cửa cả vùng Đông Nam Bộ ra thế giới. Đồng thời, hình thành hành lang đô thị xanh - thông minh Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Khánh - Trảng Bom, được xem như trục đô thị động lực cấp quốc gia, kết nối trực tiếp với TP HCM và Tây Nguyên. Đây chính là "xương sống đô thị" mới, lan tỏa động lực phát triển toàn vùng.



