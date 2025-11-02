HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu phải tuyệt đối giữ cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ sân bay Long Thành, cao tốc.

Ngày 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án Thành phần 2, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện nay, trên toàn đoạn tuyến dài hơn 18km của dự án, tổng sản lượng thi công đã đạt hơn 70% giá trị hợp đồng đã ký. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nghe báo cáo tiến độ dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Để thực hiện mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12 theo yêu cầu của Thủ tướng, thời gian qua, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị để thi công tăng ca, “làm ngày, làm đêm". 

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, thời tiết mưa nhiều khiến công tác thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gặp rất nhiều khó khăn. Nhà thầu đã sử dụng đến giải pháp che bạt để thi công vào ngày trời mưa nhưng hiệu quả cũng không cao. Các đơn vị chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị phải tập trung đủ nguồn vật liệu để khi điều kiện thời tiết thuận lợi là phải tăng tốc thi công bù tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà động viên các đơn vị thi công

Về dự án sân bay Long Thành, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các gói thầu hiện cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong đó, hạng mục thi công các tuyến kỹ thuật (công trình ngầm xây dựng dưới mặt đất để chứa các dây cáp, đường ống kỹ thuật) là hạng mục thi công phức tạp hiện đã hoàn thành khoảng 19,7 km trên tổng số khoảng 21,7 km toàn dự án. Cùng với đó, tiến độ thi công lắp đặt các thiết bị tại công trình nhà ga hành khách cũng đang được triển khai thi công đồng bộ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục các khó khăn để cơ bản đảm bảo tiến độ các dự án.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu phải tuyệt đối giữ cam kết hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải hoàn thành. Đây là giai đoạn nước rút, là ‘trận đua cuối’, phải dồn toàn lực, làm đến đâu chắc đến đó, vận dụng triệt để kinh nghiệm thực tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu phải giữ lời cam kết

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh các nhà thầu phải tập kết đủ nguồn nguyên, vật liệu thi công, đặc biệt là đá. 

“Phải tập kết đủ 100% nguồn đá xây dựng về công trường. Miền Nam đang chuẩn bị bước vào mùa khô, khi thời tiết thuận lợi là phải làm ngày, làm đêm để đảm bảo tiến độ" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành vào ngày 19-12, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu, trong phạm vi khối lượng cần hoàn thành phải “làm đến đâu gọn, sạch đẹp đến đó”. Bởi, thời gian còn lại là không nhiều. Đồng thời, yêu cầu ACV phải tập trung hoàn thiện phần đường dẫn từ tuyến đường T1 đến khu vực nhà ga hành khách cũng như 2 đường cất, hạ cánh của Sân bay Long Thành, đảm bảo thẩm mỹ.

Tin liên quan

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành

( NLĐO) - Sau hơn 5 giờ hiệu chuẩn, hệ thống giám sát hàng không hiện đại nhất Việt Nam vận hành ổn định

Cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, kết nối giao thông với sân bay Long Thành

(NLĐO) - Masterise đề xuất đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối TP HCM với Đồng Nai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành năm 2029

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét kỹ lưỡng việc chuyển các chuyến bay về sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ông Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ cần xem xét, đánh giá toàn diện việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

sân bay Long Thành cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiến độ thi công
