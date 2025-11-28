HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đình làng quay Truy tìm Long Diên Hương trở thành điểm check-in siêu hot

Thùy Trang

(NLĐO)- Truy tìm Long Diên Hương và những thành công không chỉ dừng lại ở 155 tỉ.

Truy tìm Long Diên Hương cán mốc 155 tỉ sau 1 tuần công chiếu

Đình làng quay Truy tìm Long Diên Hương trở thành điểm check-in siêu hot - Ảnh 1.

Truy tìm Long Diên Hương thu 155 tỉ đồng chỉ sau 1 tuần công chiếu

Sau hơn một tuần công chiếu, theo Box Office Vietnam, Truy tìm Long Diên Hương đã vượt mốc 155 tỉ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nội địa có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025.

Với một bộ phim đầu tay ở quy mô phòng vé toàn quốc, con số này không chỉ là thành tích của ê-kíp sản xuất, mà còn cho thấy khán giả Việt luôn sẵn lòng ủng hộ những tác phẩm tôn vinh bản sắc văn hóa, miễn là câu chuyện được kể chân thành và gần gũi. 

Thành công của phim nằm ở nhiều yếu tố, nhưng có lẽ nổi bật nhất chính là cách ê-kíp chọn đặt chất liệu văn hóa biển vào vị trí trung tâm, để từ đó kể nên một cuộc hành trình vừa mới lạ vừa thân thuộc.

Truy tìm Long Diên Hương lấy bối cảnh làng chài An Hải - nơi sinh kế, đời sống và niềm tin tâm linh của cư dân đều gắn chặt với biển. 

Bộ phim mở đầu bằng biến cố quen mà lạ: báu vật linh thiêng của làng, khối long diên hương tượng trưng cho sự che chở của Ngư Ông, đột ngột bị mất cắp. 

Trong đời sống văn hóa người Việt, long diên hương không xa lạ: đó là chất sáp quý do cá nhà táng thải ra – từng gắn với nhiều giai thoại Á Đông và được xem là vật may mắn, linh thiêng. Chính sự huyền bí ấy khiến cho chất liệu dân gian trở thành cốt truyện hấp dẫn.

Đình làng quay Truy tìm Long Diên Hương trở thành điểm check-in siêu hot - Ảnh 2.

Truy tìm Long Diên Hương còn hơn cả một bộ phim giải trí

Phần lớn thời lượng phim của Truy tìm Long Diên Hương diễn ra trong các không gian văn hóa quen thuộc: đình làng, lăng thờ Ngư Ông, chợ cá, ghe thuyền, những con đường nhỏ dọc biển. Điểm sáng của ê-kíp làm phim chính là không biến văn hóa thành thứ đóng vai trò minh họa, bối cảnh mà để nó có "nhịp thở" tự nhiên trong từng khung hình.

Truy tìm Long Diên Hương đậm sắc màu văn hóa

Đình làng quay Truy tìm Long Diên Hương trở thành điểm check-in siêu hot - Ảnh 3.

Truy tìm Long Diên Hương để lại nhiều ấn tượng với khán giả từ âm nhạc đến câu chuyện

Trong văn hóa Việt, đặc biệt tại các vùng biển, đình làng không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi lưu giữ những quy ước đạo đức, những chuẩn mực ứng xử đã nuôi dưỡng đời sống cộng đồng suốt hàng trăm năm. 

Nghi lễ Nghinh Ông được tái hiện trong phim vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt, mang đúng tinh thần của một lễ hội biển: sắc cờ ngũ sắc, tiếng trống, tiếng hát hòa cùng gió biển. 

Phim không làm quá, cũng không "làm cho có"; mọi chi tiết đều được chắt lọc để giữ trọn sự thiêng liêng và vẻ đẹp nhân văn của tín ngưỡng cổ truyền.

Điều thú vị là sau khi phim ra mắt, Lăng Ông Nam Hải (Bình Thuận) - địa điểm quay chính - đã đón lượng khách tăng vọt, nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh "cheap moment" cùng bối cảnh phim. Từ một không gian văn hóa địa phương, lăng Ông bỗng trở thành điểm đến du lịch văn hóa, cho thấy sức lan tỏa đáng kể của bộ phim.

Âm nhạc của Truy tìm Long Diên Hương cũng để lại nhiều ấn tượng với bài dân ca quen thuộc Lý Kéo Chài. Là người thực hiện bài hát, nhạc sĩ Cao Bá Hưng tâm sự: "Khi tham gia dự án, Hưng chỉ đơn giản là tôn trọng tinh thần nguyên bản của tác phẩm này và thả mình vào mạch cảm xúc đó, phần lớn cũng nhờ thông qua những gợi ý và định hướng sáng tạo của Đạo diễn Dương Minh Chiến. 

 Nhạc Việt ta vốn rất tự nhiên và gần gũi. Chỉ cần mình thật sự yêu và hiểu câu chuyện của tác phẩm, thì dù có là ai, ở đâu, Hưng tin rằng bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể cảm nhận và thể hiện tốt được cái hồn của các làn điệu ấy".

Nhạc sĩ Cao Bá Hưng với ca khúc dân ca Lý Kéo Chài

Vượt mốc 155 tỉ đồng, Truy tìm Long Diên Hương chứng minh phim Việt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả bằng những câu chuyện thuần Việt, từ chất liệu dân gian đến đời sống hiện đại. Thành công của bộ phim không chỉ nằm ở doanh thu, mà ở việc khơi gợi sự quan tâm của công chúng đến những giá trị văn hóa lâu đời: đình làng, lăng Ông, lễ Nghinh Ông, long diên hương, bài lý dân gian…

Tác phẩm là minh chứng rõ ràng rằng khi các nhà làm phim dành đủ sự tôn trọng và tình yêu với văn hóa Việt, khán giả sẽ cảm nhận và đáp lại bằng tình yêu tương xứng. 

Truy tìm Long Diên Hương không chỉ là một bộ phim hành động hài. Đó là một bức tranh văn hóa được dệt bằng sự chân thành. Và chính sự chân thành ấy đang trở thành "chìa khóa vàng" giúp bộ phim tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong lòng công chúng.

