Thực hư chuyện phim Truy tìm Long Diên Hương dùng đạo cụ giá hàng tỉ đồng

Bộ phim Truy tìm Long Diên Hương ra mắt

Tối 11-11, phim điện ảnh "Truy tìm Long Diên Hương" chính thức ra mắt trong không khí sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt: Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Á hậu Quỳnh Châu, Nhật Kim Anh, Trương Quỳnh Anh, Khả Như, Thuận Nguyễn, Trâm Anh, Xuân Văn…

Cùng với đạo diễn Dương Minh Chiến, dàn diễn viên chính gồm Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, nghệ sĩ Quốc Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng có mặt, chia sẻ niềm xúc động khi lần đầu được xem thành quả của mình trên màn ảnh rộng.

Dàn sao hồi hộp, đạo diễn muốn mang "món ăn giải trí trọn vẹn"

Quang Tuấn hồi hộp với vai hành động đầu tiên

Quang Tuấn thừa nhận anh "run như lần đầu đóng phim" khi chứng kiến sự háo hức của khán giả. "Tôi hơi hồi hộp trong buổi ra mắt. Lần đầu thử sức với thể loại hành động, tôi có nhiều lo sợ, nhưng nhìn thấy khán giả hài lòng, tôi mới dám thở phào"- anh nói.

Trong khi đó, nữ diễn viên Nguyên Thảo tiết lộ cô "tụt huyết áp" vì quá căng thẳng trước giờ chiếu. "Tôi sợ khán giả sẽ chưa thấy 'đã' với những pha hành động của mình. Nhưng khi thấy mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi như trút được gánh nặng"- cô chia sẻ.

Đạo diễn Dương Minh Chiến khẳng định, "Truy tìm Long Diên Hương" không chỉ là phim hành động mà còn là "món quà giải trí tuyệt đối" cho khán giả dịp cuối năm. "Chúng tôi muốn mang đến cảm giác điện ảnh đúng nghĩa, từ hình ảnh, âm thanh đến tinh thần phim. Nếu khán giả thấy hơi hướng Hollywood hay Hong Kong thì đó là điều tôi rất trân trọng"- anh nói.

Đạo cụ "khủng" giá hàng tỉ đồng Long Diên Hương xôn xao

Truy tìm Diên Long Hương thu hút người xem

Một trong những chi tiết khiến buổi ra mắt trở nên đặc biệt là khi ê-kíp "chơi lớn" mang khối long diên hương thật lên sân khấu – nguyên mẫu để chế tạo đạo cụ trong phim.

Khối báu vật biển nặng 10kg, có giá trị lên đến hàng tỉ đồng mỗi kg, khiến nhiều khách mời trầm trồ. Ngoài ra, đoàn phim còn sử dụng bộ xương cá Ông thật nặng hơn 200kg, góp phần tăng tính chân thật cho bối cảnh miền biển.

Trước tin đồn phim dùng long diên hương thật khi quay, đạo diễn Dương Minh Chiến khẳng định: "Chúng tôi chỉ dùng đạo cụ, nhưng lấy nguyên mẫu thật nên giống đến 100%. Tuy nhiên, long diên hương thật vẫn được mượn để giới thiệu trong buổi ra mắt, như một biểu tượng văn hóa biển Việt Nam".

Doãn Quốc Đam: "Tôi không quan tâm đẹp hay xấu, chỉ cần diễn thật"

Doãn Quốc Đam như cá gặp nước

Được biết đến với những vai diễn gai góc trên truyền hình, Doãn Quốc Đam lần đầu xuất hiện trong một dự án điện ảnh miền Nam.

Anh chia sẻ: "Tôi như con cá gặp được đúng 'nước' mang tên ActionC. Đây là lần đầu tôi được đóng phim hành động đúng nghĩa, đúng với đam mê của mình".

Trả lời về việc nhân vật trong phim có tạo hình không bắt mắt, Doãn Quốc Đam thẳng thắn: "Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung, nên làm xấu đi chút cũng không sao.

Quan trọng là nhân vật có hồn không. Tôi muốn khán giả tin vào con người đó, chứ không phải chỉ nhìn thấy một gương mặt đẹp". Tại sự kiện, anh còn tái hiện một cảnh hành động ngay trên sân khấu, khiến khán phòng vỡ òa với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Truy tìm Long Diên Hương và phía sau những pha hành động nghẹt thở

Đạo diễn cho biết phải thao túng tâm lý diễn viên

Đạo diễn Dương Minh Chiến tiết lộ: "Tôi phải 'thao túng tâm lý' diễn viên để họ vượt qua giới hạn bản thân. Chúng tôi hạn chế dùng cascadeur nhất có thể, để khán giả thấy rõ mặt diễn viên trong những pha hành động".

Nguyên Thảo kể lại cô trực tiếp lái xe lôi trong phim, dù khá sợ va chạm: "Phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn, tôi chỉ sợ gây tai nạn. Tôi tiếc vì chưa được quay cảnh bốc đầu xe, hy vọng có phần 2 để làm cho trọn".

Trong khi đó, Ma Ran Đô thú nhận sợ lửa, nhưng vẫn phải vượt qua nỗi sợ trong cảnh bị đốt. Quang Tuấn thì bị thuyền đập trúng đầu trong cảnh quay đầu tiên: "Đau thì có, nhưng tôi chỉ sợ bạn diễn gặp chuyện hơn."

Câu chuyện đậm hơi thở biển cả

"Truy tìm Long Diên Hương" xoay quanh hành trình truy tìm báu vật thiêng của hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), cùng Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, họ dần nhận ra giá trị của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển Việt Nam – nơi con người vẫn tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió cuộc đời. "Truy tìm Long Diên Hương" có suất chiếu đặc biệt từ 12-13/11 và khởi chiếu toàn quốc ngày 14/11.