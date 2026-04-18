Thể thao

Djokovic, Alcaraz đồng loạt rút khỏi Madrid Open vì chấn thương

Quốc An

(NLĐO) - Madrid Open 2026 cận kề nhưng người hâm mộ làng banh nỉ đã phải đón nhận tin không vui khi Djokovic và Alcaraz lần lượt tuyên bố rút lui.

Giải quần vợt Masters 1000 tại Madrid năm nay liên tiếp đón nhận những thông tin không vui khi hai ngôi sao hàng đầu là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều xác nhận không thể tham dự vì vấn đề thể lực.

Theo thông báo mới nhất, Djokovic đã rút lui khỏi Madrid Open (diễn ra từ 22-4 đến 3-5) do chưa đạt trạng thái tốt nhất để thi đấu. Tay vợt người Serbia, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam cũng đã không ra sân kể từ khi dừng bước ở vòng 4 Indian Wells sau thất bại trước Jack Draper. Sau đó, anh tiếp tục vắng mặt tại các giải Miami Open và Monte Carlo.

Ngay sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha, Alcaraz cũng thông báo rút lui khỏi giải đấu sân nhà do chấn thương cổ tay phải. Tay vợt số 2 thế giới bày tỏ sự tiếc nuối khi phải vắng mặt tại Madrid năm thứ hai liên tiếp, nơi anh xem là một trong những điểm dừng chân đặc biệt nhất mùa giải. Trước đó, Alcaraz cũng buộc phải đưa ra thông báo dừng bước ở vòng 2 giải Barcelona Open.

Trong hai tin buồn cho người hâm mộ banh nỉ này, sự vắng mặt của Alcaraz là cơ hội cho tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner để gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng ATP. Sinner hiện đang hơn Alcaraz 390 điểm và hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt nếu thi đấu thành công tại Madrid.

Với Djokovic, việc không tham dự Madrid không ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của anh, khi chỉ phải bảo vệ 10 điểm. Trong quá khứ, tay vợt 38 tuổi từng 3 lần đăng quang tại đây vào các năm 2011, 2016 và 2019. Mục tiêu sắp tới của Djokovic là giải Rome Masters nhằm chuẩn bị cho Roland Garros.

Sinner 2026 và "cái bóng" Djokovic 2015: lịch sử có lặp lại?

Sinner 2026 và “cái bóng” Djokovic 2015: lịch sử có lặp lại?

(NLĐO) - Chiến thắng tại Monte Carlo đã đặt Jannik Sinner vào quỹ đạo từng làm nên mùa giải vĩ đại của Novak Djokovic năm 2015.

Sinner hạ Alcaraz, "giật" top 1 và thành người thứ 2 trong lịch sử có kỷ lục không tưởng

(NLĐO) - Chung kết Monte Carlo Masters 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Jannik Sinner sau chiến thắng 7-6, 6-3 trước Carlos Alcaraz, trong tối 12-4.

Sinner - Alcaraz: cuộc so tài định đoạt ngôi số 1 thế giới

(NLĐO) - Vượt qua Valentin Vacherot sau hai ván, Carlos Alcaraz giành vé vào chung kết Monte Carlo Masters 2026, cùng với Jannik Sinner.

