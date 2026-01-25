Djokovic bất chiến tự nhiên thành, chờ đối thủ ở tứ kết Giải Úc mở rộng 2026

Jakub Mensik buộc phải nói lời chia tay Úc mở rộng vì chấn thương cơ bụng, qua đó tạo điều kiện để Novak Djokovic giành vé vào tứ kết chiều 25-1 mà không cần thi đấu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tay vợt trẻ người CH Czech thừa nhận đây là quyết định đầy khó khăn. Mensik cho biết anh đã nỗ lực hết sức để tiếp tục giải đấu, song chấn thương cơ bụng ngày càng nghiêm trọng sau các trận gần đây. Sau khi trao đổi kỹ với đội ngũ huấn luyện và các bác sĩ, anh buộc phải rút lui và không thể ra sân ở trận đấu kế tiếp.

"Đây là một thông báo khó viết. Sau khi đã làm mọi thứ có thể để tiếp tục thi đấu, tôi buộc phải rút lui khỏi giải Úc mở rộng do chấn thương cơ bụng ngày càng trầm trọng hơn trong những trận đấu gần đây" - Mensik chia sẻ.

Mensik rút lui vì chấn thương (Ảnh: Instagram NV)

Dù không giấu được sự thất vọng, Mensik vẫn xem việc lần đầu tiên lọt vào vòng 4 Úc mở rộng là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì nguồn năng lượng và bầu không khí đặc biệt tại Melbourne, đồng thời tri ân đội ngũ đã luôn đồng hành, cũng như những lời động viên, cổ vũ từ khắp nơi.

“Giờ là lúc tôi cần tập trung cho quá trình hồi phục hoàn toàn” - Mensik khép lại thông điệp.

Djokovic tiến vào tứ kết một cách dễ dàng

Với việc vào thẳng tứ kết, Djokovic sẽ chờ đối thủ là người chiến thắng giữa Lorenzo Musetti (hạng 5) và Taylor Fritz (9).

Ngoài ra, hai cặp đấu khác được xác định là Learner Tien (29) sẽ đối đầu với hạt giống số 3, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (1) gặp De Minaur (6). Đây cũng là 2 trận tứ kết chung nhánh đấu và người chiến thắng sẽ đụng độ nhau tại bán kết.