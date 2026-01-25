HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Djokovic bất chiến tự nhiên thành, chờ đối thủ ở tứ kết Giải Úc mở rộng 2026

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu vòng 4 Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026 của Novak Djokovic, đối thủ Jakub Mensik bất ngờ rút lui vì chấn thương.

Jakub Mensik buộc phải nói lời chia tay Úc mở rộng vì chấn thương cơ bụng, qua đó tạo điều kiện để Novak Djokovic giành vé vào tứ kết chiều 25-1 mà không cần thi đấu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tay vợt trẻ người CH Czech thừa nhận đây là quyết định đầy khó khăn. Mensik cho biết anh đã nỗ lực hết sức để tiếp tục giải đấu, song chấn thương cơ bụng ngày càng nghiêm trọng sau các trận gần đây. Sau khi trao đổi kỹ với đội ngũ huấn luyện và các bác sĩ, anh buộc phải rút lui và không thể ra sân ở trận đấu kế tiếp.

"Đây là một thông báo khó viết. Sau khi đã làm mọi thứ có thể để tiếp tục thi đấu, tôi buộc phải rút lui khỏi giải Úc mở rộng do chấn thương cơ bụng ngày càng trầm trọng hơn trong những trận đấu gần đây" - Mensik chia sẻ.

img

Mensik rút lui vì chấn thương (Ảnh: Instagram NV)

Dù không giấu được sự thất vọng, Mensik vẫn xem việc lần đầu tiên lọt vào vòng 4 Úc mở rộng là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì nguồn năng lượng và bầu không khí đặc biệt tại Melbourne, đồng thời tri ân đội ngũ đã luôn đồng hành, cũng như những lời động viên, cổ vũ từ khắp nơi.

“Giờ là lúc tôi cần tập trung cho quá trình hồi phục hoàn toàn” - Mensik khép lại thông điệp. 

img

Djokovic tiến vào tứ kết một cách dễ dàng

Với việc vào thẳng tứ kết, Djokovic sẽ chờ đối thủ là người chiến thắng giữa Lorenzo Musetti (hạng 5) và Taylor Fritz (9).

Ngoài ra, hai cặp đấu khác được xác định là Learner Tien (29) sẽ đối đầu với hạt giống số 3, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (1) gặp De Minaur (6). Đây cũng là 2 trận tứ kết chung nhánh đấu và người chiến thắng sẽ đụng độ nhau tại bán kết.

Tin liên quan

Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

(NLĐO) - Tại Úc mở rộng 2026, Đông Nam Á góp mặt tới 4 tay vợt nữ nhưng Janice Tjen là người duy nhất đi tiếp khi loại hạt giống số 22.

Djokovic lại thành tâm điểm, đối đầu cổ động viên Úc

(NLĐO) - Trước thềm Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026, Novak Djokovic lại gặp rắc rối với cổ động viên chủ nhà và trở thành tâm điểm trước thềm giải đấu.

Quần vợt Thái Lan lần đầu tiên có 2 tay vợt góp mặt ở vòng đấu chính Giải Úc mở rộng

(NLĐO) - Quần vợt Thái Lan chạm đến cột mốc mới khi có đến hai tay vợt cùng góp mặt ở một giải Grand Slam.

