Thể thao

Djokovic tự tin sẽ "phá" chung kết US Open trong mơ của người hâm mộ

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Trước thềm trận bán kết US Open được mong chờ giữa Djokovic và Alcaraz, tay vợt người Serbia đã tỏ ra tự tin và có những lời chia sẻ trước ngày đấu.

Ở tuổi 38, Novak Djokovic tiếp tục thách thức giới hạn khi trở thành tay vợt nam nhiều tuổi nhất góp mặt ở bán kết cả bốn Grand Slam trong một mùa giải.

Sau chiến thắng trước Taylor Fritz tại tứ kết, tay vợt huyền thoại người Serbia có thêm thời gian nghỉ ngơi trước màn chạm trán Carlos Alcaraz, một đối thủ trẻ khát khao phục hận ở bán kết. Trong khi đó, trận tứ kết cuối cùng đã khép lại sáng nay khi Sinner giành vé vào bán kết gặp tay vợt Canada Auger-Aliassime.

Giờ đây khán giả làng banh nỉ đang mong chờ cặp đấu hấp dẫn nhất và được xem là kỳ phùng địch thủ trong năm nay - Alcaraz và Sinner, cặp chung kết ở hai giải Grand Slam gần nhất là Roland Garros và Wimbledon.

Trước mong chờ đó, Djokovic hiểu rằng con đường chinh phục Grand Slam thứ 25 nhiều khả năng sẽ phải đi qua hai tay vợt hàng đầu thế giới, bắt đầu với Alcaraz ở bán kết.

"Mọi người đều mong chờ trận chung kết trong mơ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm xáo trộn kế hoạch đó" - Djokovic khẳng định.

Djokovic tự tin sẽ "phá" chung kết US Open trong mơ của người hâm mộ- Ảnh 1.

Tay vợt Serbia đang dẫn 5-3 trong các lần đối đầu, trong đó có hai chiến thắng quan trọng gần nhất: tứ kết Úc mở rộng và chung kết Olympic, nơi anh hoàn tất "Golden Slam" sự nghiệp.

"Tôi chắc chắn sẽ không giương cờ trắng trên sân. Tôi đã có mặt ở một trận bán kết Grand Slam nữa trong năm nay, cùng sự ổn định cao nhất tại các giải lớn. Đây là điều tôi đã đặt mục tiêu từ đầu mùa "thi đấu tốt nhất ở Grand Slam". Giờ tôi có một cơ hội, một thử thách. Hy vọng tôi đủ thể lực và phong độ để đọ sức cùng Carlos (Alcaraz)" - Djokovic nói thêm.

Tuy nhiên, Alcaraz đang thể hiện phong độ rực sáng tại US Open, thắng liền năm vòng mà chưa thua set nào. Tay vợt 22 tuổi thừa nhận khao khát "trả nợ" thất bại trước Djokovic và cho thấy sự trưởng thành về tâm lý sau những lần hụt hơi trước đây.

Với mái tóc mới, lối chơi tập trung và quyết liệt, Alcaraz hứa hẹn mang đến thử thách thực sự cho Djokovic. Trận bán kết này không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ, mà còn có thể định hình cán cân quyền lực của làng quần vợt thế giới.

Ở trận tứ kết cuối cùng sáng nay, Sinner giành vé cuối cùng vào bán kết và sẽ gặp Felix Auger-Aliassime. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là màn đấu của Djokovic và Alcaraz hứa hẹn mang đến màn đại chiến được cả làng quần vợt chờ đợi.

