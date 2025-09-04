Sinner lập cột mốc ấn tượng, xác định hai cặp bán kết US Open

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sinner lập cột mốc ấn tượng, xác định hai cặp bán kết US Open

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Sinner đánh bại Musetti với tỉ số 3-0 ở tứ kết US Open 2025, để tiến vào bán kết và lập nên cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Sáng 4-9, trận tứ kết 4 toàn Ý trên sân Arthur Ashe đã diễn ra sau khi bị lùi 1 giờ, Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi đánh bại đồng hương Lorenzo Musetti với tỉ số 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) để ghi tên vào bán kết US Open 2025. Suất vào bán kết này còn giúp Sinner tạo cột mốc ấn tượng khi lần đầu điền tên vào bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một năm.

Tuy nhiên, sự chờ đợi đó không làm khán giả thất vọng khi Sinner nhập cuộc đầy hứng khởi. Tay vợt số 1 thế giới áp đảo đối thủ ngay set mở màn bằng những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát thế trận, khép lại 6-1 chóng vánh.

Sinner lập cột mốc ấn tượng, xác định hai cặp bán kết US Open - Ảnh 1.

Sang set hai, Musetti vùng lên mạnh mẽ, có lúc khiến cả khán đài dậy sóng. Nhưng bản lĩnh của Sinner đã lên tiếng đúng thời điểm, tận dụng cơ hội bẻ game quyết định để thắng 6-4, nới rộng cách biệt 2-0.

Ở set quyết định, người hâm mộ được chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của nhà đương kim vô địch. Sinner có hai lần bẻ giao bóng thành công và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2.

Kết quả này không chỉ giúp Sinner lần thứ 8 vào bán kết một giải Grand Slam, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi anh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một năm.

Sinner lập cột mốc ấn tượng, xác định hai cặp bán kết US Open - Ảnh 2.

Sinner lần đầu tiên góp mặt ở cả 4 trận bán kết Grand Slam trong năm

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Felix Auger-Aliassime. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz cũng hứa hẹn mang đến màn đại chiến được cả làng quần vợt chờ đợi.

Tin liên quan

Alcaraz, Sinner dẫn đầu các VĐV quần vợt có thu nhập cao nhất 2025

Alcaraz, Sinner dẫn đầu các VĐV quần vợt có thu nhập cao nhất 2025

(NLĐO) - Alcaraz và Sinner không chỉ là đối thủ trên sân đấu mà còn trên bảng xếp hạng thu nhập, khi dẫn đầu nhóm 10 VĐV có tổng cộng 285 triệu USD trong năm.

Sinner bỏ cuộc, Alcaraz thành người Tây Ban Nha thứ 3 vô địch Cincinnati

(NLĐO) - Carlos Alcaraz đã giành chức vô địch Masters 1000 Cincinnati 2025 khi Jannik Sinner rút lui chỉ sau 23 phút thi đấu ở trận chung kết.

Chung kết trong mơ Cincinnati 2025: Sinner đại chiến Alcaraz

(NLĐO) - Alcaraz tiến vào chung kết Cincinnati tái đấu Sinner để có trận chung kết thứ 7 trong năm 2025.

Sinner US Open
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo