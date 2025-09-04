Sinner lập cột mốc ấn tượng, xác định hai cặp bán kết US Open

Sáng 4-9, trận tứ kết 4 toàn Ý trên sân Arthur Ashe đã diễn ra sau khi bị lùi 1 giờ, Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi đánh bại đồng hương Lorenzo Musetti với tỉ số 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) để ghi tên vào bán kết US Open 2025. Suất vào bán kết này còn giúp Sinner tạo cột mốc ấn tượng khi lần đầu điền tên vào bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một năm.

Tuy nhiên, sự chờ đợi đó không làm khán giả thất vọng khi Sinner nhập cuộc đầy hứng khởi. Tay vợt số 1 thế giới áp đảo đối thủ ngay set mở màn bằng những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát thế trận, khép lại 6-1 chóng vánh.

Sang set hai, Musetti vùng lên mạnh mẽ, có lúc khiến cả khán đài dậy sóng. Nhưng bản lĩnh của Sinner đã lên tiếng đúng thời điểm, tận dụng cơ hội bẻ game quyết định để thắng 6-4, nới rộng cách biệt 2-0.

Ở set quyết định, người hâm mộ được chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của nhà đương kim vô địch. Sinner có hai lần bẻ giao bóng thành công và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2.

Kết quả này không chỉ giúp Sinner lần thứ 8 vào bán kết một giải Grand Slam, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi anh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một năm.

Sinner lần đầu tiên góp mặt ở cả 4 trận bán kết Grand Slam trong năm

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Felix Auger-Aliassime. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz cũng hứa hẹn mang đến màn đại chiến được cả làng quần vợt chờ đợi.