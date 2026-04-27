Khoa học

DNA “trứng vàng ngoài hành tinh” ở Thái Bình Dương hé lộ sự thật

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã giải mã bí ẩn về thứ được cho là "trứng của sinh vật ngoài hành tinh" được tìm thấy ngoài khơi Alaska 3 năm trước.

Vào tháng 8-2023, một phương tiện điều khiển từ xa mang tên Deep Discoverer đã chụp được một vật thể giống như quả trứng bằng vàng, xuất hiện ở độ sâu 3.251 m dưới đáy Thái Bình Dương, khu vực ngoài khơi bang Alaska - Mỹ. 

Những đồn đoán về nguồn gốc ngoài hành tinh của "trứng vàng" lập tức rộ lên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Để giải mã nguồn gốc của vật thể lạ lùng này, các nhà khoa học Mỹ đã quyết định phân tích DNA của "trứng vàng ngoài hành tinh".

"Trứng vàng ngoài hành tinh" ở Thái Bình Dương hé lộ sự thật

"Trứng vàng ngoài hành tinh" từng gây chấn động cho giới khoa học cũng như trên các nền tảng mạng xã hội 3 năm trước - Ảnh: NOAA

Theo một nghiên cứu mới từ Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA), Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ, Viện Smithsonian, Đại học Boston, Đại học Maryland, Đại học bang Ohio (Mỹ), "trứng vàng ngoài hành tinh" trên thực tế không phải là trứng.

Quan trọng hơn, nó cũng không có nguồn gốc ngoài hành tinh: DNA thu được từ "trứng vàng" trùng khớp với Relicanthus daphneae, một loài hải quỳ biển sâu bí ẩn nổi tiếng với kích thước lớn và các xúc tu dài, mềm mại.

"Trứng vàng ngoài hành tinh" ở Thái Bình Dương hé lộ sự thật
"Trứng vàng ngoài hành tinh" ở Thái Bình Dương hé lộ sự thật

Hải quỳ Relicanthus daphneae, "thủ phạm" tạo ra "trứng vàng ngoài hành tinh" - Ảnh: NOAA

Cấu trúc giống như một quả trứng bằng vàng thực ra chỉ là tàn tích sinh học hình thành ở gốc hải quỳ, là phần cơ thể bám trên nền đá của sinh vật.

Tuy không phải là đại diện cho một sinh vật ngoài hành tinh, nhưng "trứng vàng" thực sự là một khám phá đáng giá.

“Mẫu vật này đại diện cho một vi môi trường sống mới bao gồm lớp biểu bì còn sót lại ban đầu được tiết ra bởi loài Relicanthus daphneae, một loài hiếm gặp và mới được mô tả gần đây, sống ở độ sâu từ 1.200 đến 4.000 m, cùng với cộng đồng vi sinh vật sống trên và bên dưới lớp biểu bì và mô của nó” - tờ Sci-News dẫn lời nhóm tác giả.

Mặc dù hiếm khi được thu thập, Relicanthus daphneae được cho là phân bố trên toàn cầu.

Mỗi con hải quỳ riêng lẻ có thể đạt chiều rộng khoảng 30 cm với các xúc tu dài, uốn lượn, có thể kéo dài gấp đôi chiều rộng của cơ thể.

Chúng hay bám trên đá hoặc bọt biển, vươn xúc tu ra các dòng chảy để bắt mồi. Khi chúng di chuyển dưới đáy biển, chúng sẽ để lại những vệt biểu bì màu vàng óng.

