HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên sẽ khoác áo tuyển Việt Nam?

T.Phước

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên - tên Việt của Hendrio Araujo - đang là một trong những nhân tố nổi bật tại V-League 2025 - 2026.

Trưởng thành từ môi trường đào tạo bóng đá tại Tây Ban Nha, Hendrio Araujo mang đến V-League hình ảnh của một tiền vệ giàu kỹ thuật, chơi bóng ngẫu hứng, sáng tạo. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh chỉ đến khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam vào tháng 10-2025 và chính thức mang tên Đỗ Hoàng Hên.

Bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V-League 2025 - 2026 để hoàn tất thủ tục thi đấu với tư cách nội binh, Hoàng Hên vẫn kịp tạo dấu ấn trong màu áo CLB Hà Nội với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo chỉ sau 9 lần ra sân kể từ tháng 10-2025. Đây là thành tích nổi bật đối với một tiền vệ tấn công.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, cầu thủ sinh năm 1994 còn là "trạm trung chuyển" trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền mang tính đột biến giúp Hoàng Hên trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng áo tím.

Đỗ Hoàng Hên sẽ khoác áo tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên (11) sẽ giúp tuyển Việt Nam tăng sức mạnh tuyến giữa nếu được HLV Kim Sang-sik trọng dụng. (Ảnh: VPF)

Màn trình diễn đáng nhớ nhất của Đỗ Hoàng Hên xuất hiện ở trận derby thủ đô thuộc vòng 15 V-League, khi anh lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng, ngắt chuỗi bất bại của CLB Công an Hà Nội. Trong trận đấu ấy, tiền vệ này không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò "nhạc trưởng" dẫn dắt lối chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu.

Sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Hoàng Hên dần hòa nhập với văn hóa địa phương, học tiếng Việt, xây dựng mối quan hệ gần gũi với người dân bản địa.

Anh từng chia sẻ mong muốn gắn bó lâu dài và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Theo quy định của FIFA, tiền vệ này đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2025. Điều đó mở ra cơ hội để anh góp mặt trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik, chuẩn bị lực lượng thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026, bao gồm màn tái đấu với tuyển Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm thêm những nhân tố sáng tạo ở khu trung tuyến, Đỗ Hoàng Hên được xem là phương án đáng chú ý. Khả năng cầm nhịp, kiến tạo và dứt điểm từ tuyến hai của anh có thể mang đến sự đa dạng cho lối chơi. Đáng chú ý, Hoàng Hên từng cùng Nguyễn Xuân Son trở thành "song sát" đáng gờm ở sân chơi V-League.

Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

(NLĐO) - Tiếp đón "tân binh" PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 4-11, CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 với cú đúp của Đỗ Hoàng Hên

Patrik Lê Giang hoàn tất nhập tịch, chờ lên tuyển đấu Malaysia

(NLĐO) - Trước thềm Tết Nguyên đán, thủ thành Patrik Lê Giang đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, rộng cửa lên đội tuyển.

Hoàng Hên: Cầu thủ ăn chay, chờ ngày tái hợp Xuân Son trên tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Đỗ Hoàng Hên từ chân sút lò La Masia, nhập tịch Việt Nam và giấc mơ lên tuyển tái hợp Xuân Son.

Đỗ Hoàng Hên nhập tịch tuyển Việt Nam HLV Kim Sang-sik công an hà nội Đội tuyển Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo