Văn hóa - Văn nghệ

Gen Z "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" qua âm nhạc

Yến Anh

(NLĐO)- MV "Yêu tổ quốc - Yêu đồng bào" của ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng góp phần lan tỏa tình yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc.

"Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào" là sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân, viết riêng cho Lưu Quốc Vượng. Bài hát ra đời trong không khí hào hùng của Đại lễ A80, tuy nhiên, thay vì ra mắt cùng thời điểm cao trào hàng loạt những sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng ra mắt dịp Quốc khánh, ê-kíp đã chọn khoảng lặng sau đó, khi "cơn sốt" A80 đi qua.

Gen Z "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" qua âm nhạc- Ảnh 1.

Ca sĩ Gen Z ra mắt MV "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào"

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở sự hòa quyện giữa âm nhạc điện tử hiện đại với âm sắc dân gian từ các nhạc cụ truyền thống. Sự kết hợp này tạo nên một giai điệu sôi động, trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc, gần gũi với khán giả. Ca khúc là lời ngợi ca quê hương, đồng bào, xen lẫn những câu hát đồng dao quen thuộc, khiến người nghe vừa xúc động vừa dễ đồng cảm.

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cho biết anh viết ca khúc để gửi đến giới trẻ thông điệp rõ ràng rằng tình yêu Tổ quốc, đồng bào là tình cảm không giới hạn và Lưu Quốc Vượng với giọng hát trong sáng, đầy nhiệt huyết, là người phù hợp để truyền tải tinh thần ấy. 

MV do đạo diễn Hưng Nguyễn thực hiện tại nhiều danh thắng như Mù Cang Chải, Sầm Sơn và Hà Nội, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng con người, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc.

Gen Z "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" qua âm nhạc- Ảnh 2.

Lưu Quốc Vượng kỳ vọng "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào" truyền được năng lượng tích cực đến khán giả

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng bày tỏ tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện trong những ngày lễ lớn mà luôn chảy trong mỗi người dân, ở bất cứ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Anh tin "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào" sẽ truyền được năng lượng tích cực ấy đến khán giả.

Nam ca sĩ cũng cho hay thực sự phấn khích khi xem phần dự thi bài Phù Đổng Thiên Vuơng của ca sĩ Đức Phúc – Quán quân Intervison 2025, đó là một phần trình diễn hoàn hảo từ giọng hát, trang phục, vũ đạo, đạo cụ, visual… "Đây chính là con đường mà tôi theo đuổi"- Lưu Quốc Vượng bày tỏ.

Gen Z "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" qua âm nhạc- Ảnh 3.

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc

Nam ca sĩ gen Z cho biết, "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào" có mặt trên các nền tảng nghe nhạc từ tối 1-10 và toàn bộ số tiền thu được từ MV sẽ được dùng gửi vào quỹ từ thiện.

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng từng đoạt Quán quân Festival tài năng Đông Nam Á 2019 và Huy chương vàng Giai điệu Sơn ca 2020.

Không chỉ âm nhạc, anh còn đoạt giải A Toàn quốc cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hiện theo học Khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Gen Z "yêu Tổ quốc - yêu đồng bào" qua âm nhạc- Ảnh 4.

Nam ca sĩ hiện theo học Khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Lưu Quốc Vượng vinh dự đại diện Việt Nam tham gia tại Liên hoan Vũ điệu Văn hóa Quốc tế 2025 (Asan World Ethnic Dance Festival) ở Hàn Quốc. Anh thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) bằng 3 thứ tiếng đã để lại dấu ấn đẹp tại Liên hoan.

Tin liên quan

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

(NLĐO)- Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng đổi mới.

Tổ quốc Lưu Quốc Vượng Yêu tổ quốc – Yêu đồng bào
