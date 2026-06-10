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Văn hóa - Văn nghệ

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần

Minh Khuê

(NLĐO) - Các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý, Đình Khang… tham gia ra mắt phim "Lầu chú hỏa".

Kathy Uyên, Trang Hý... dành nhiều lời khen cho phim đầu tay của Hùng Trần

Phim kinh dị "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" ra mắt khách mời, đồng nghiệp tối 9-6 tại TP HCM.

Các diễn viên khách mời gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý, Đình Khang… đến chúc mừng đạo diễn Hùng Trần cùng ê-kíp đoàn phim.

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 1.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 2.

Diễn viên Đình Khang

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 3.

Diễn viên Trang Hý

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 4.

Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 5.

Lý Minh Thắng và Lê Thiện Viễn

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 6.

Diễn viên Minh Triết

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 7.

Diễn viên Juliet Bảo Ngọc

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 8.

Kathy Uyên và diễn viên Công Nương

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 9.

Diễn viên Trịnh Thảo

"Tôi thấy may mắn vì được xem phim ở định dạng 4DX. Cảm xúc lên xuống liên tục! Nhiều đoạn tôi sợ lắm, phải cúi mặt xuống. Đây là lần đầu tôi xem phim kinh dị dưới định dạng này ở Việt Nam" - đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên chia sẻ.

Cô bày tỏ thêm rất bất ngờ và ấn tượng về ý tưởng làm phim "found footage" (giả tài liệu) của Hùng Trần.

Cô ghi nhận đây là phong cách đầy mới lạ của điện ảnh Việt, nâng cấp sáng tạo trên màn ảnh Việt. Phần thiết kế, âm thanh và diễn xuất cũng rất xuất sắc và thuyết phục. Không chỉ vậy, Kathy Uyên còn cảm thấy tự hào khi có bốn học trò tham gia dàn diễn viên và một học trò ở trong đội sản xuất.

Phong cách "found footage" (giả tài liệu) mang đến làn gió mới cho dòng phim kinh dị Việt

Nội dung phim theo chân một nhóm streamer bước vào biệt thự bỏ hoang đã lâu của nhà họ Hứa, khám phá lời đồn oán linh cô Hứa trấn yểm nơi đây.

Bằng phong cách làm phim "found footage", câu chuyện được kể qua điểm nhìn của các nhân vật, thông qua chiếc máy quay mà họ mang trước ngực. Khán giả được thấy những gì nhân vật thấy, cảm nhận những gì nhân vật cảm nhận, tạo nên trải nghiệm tựa như game nhập vai trên màn ảnh rộng.

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 10.

Diễn viên Trần Kỳ Anh vai nữ chính Chi của phim

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 11.

Diễn viên Dũng Hà

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 12.

Dàn diễn viên phim

Đỗ Nhật Hoàng, Kathy Uyên, Trang Hý… chúc mừng đạo diễn Hùng Trần - Ảnh 13.

Đạo diễn Hùng Trần rất đam mê thể loại phim kinh dị và luôn muốn mang đến cái mới cho dòng phim này tại thị trường Việt. Ngay từ khi khởi động dự án, anh đã luôn đặt tiêu chí chân thật nhất có thể cho tác phẩm của mình. Vì thế, anh quyết chọn dàn diễn viên là những gương mặt mới, phù hợp với nhân vật, khiến khán giả tin họ là những nhân vật thật khi xem phim trên màn ảnh rộng.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Phụng Hoàng… ra rạp từ ngày 12-6.

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Kathy Uyên Trang Hý Đỗ Nhật Hoàng Lầu chú Hỏa
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