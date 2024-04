NSND Thanh Thúy, Kathy Uyên… trao giải điện ảnh!

Đây là hai hạng mục thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần 1-2024 (HIFF 2024), diễn ra tối 12-4 tại Khách sạn La Vela Saigon.

Cụ thể, hạng mục "Vườn ươm kịch bản", kịch bản "Câu chuyện gọi là đức tin" của Phương Anh Đặng đã thắng giải nhất phim điện ảnh. Kịch bản "Chuẩn cơm mẹ nấu" của Quản Phương Thanh thắng giải nhất phim truyền hình. Mỗi giải nhất trị giá 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng).



Đạo diễn Charlie Nguyễn tâm huyết với "Vườn ươm kịch bản"

Đạo diễn Võ Thanh Hòa trao giải

Đạo diễn Võ Thạch Thảo trao giải cho kịch bản chiến thắng

Các giải khuyến khích kịch bản truyền hình gồm: "Thần tượng tâm thần" của Stefanio Vo, "Bí mật đảo thiên đường" của Nguyễn Hoàng Hải. Các giải khuyến khích kịch bản điện ảnh gồm: "Kết quả" của Trung Kiên, "Tấm và hoàng hậu" của Phát Nguyễn. Mỗi giải khuyến khích trị giá 500 USD (hơn 12,5 triệu đồng).

Ngoài ra, đạo diễn Charlie Nguyễn cũng chọn ra hai kịch bản để cùng với Phan Gia Nhật Linh "mentor" (người dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng) cho hai tác giả kịch bản đó trong vòng 1 năm. Đồng thời, ông và Phan Gia Nhật Linh sẽ cố gắng để giới thiệu, kết nối để hai dự án được sản xuất. Đó là, kịch bản "Hoàng tử" của Phát Nguyễn và "Dưới cánh đại bàng".

Ở hạng mục "Chợ dự án", dự án giải trí xuất sắc là "Green valley and the Amber Marbles" của đạo diễn Vũ Nguyễn Nam Khuê và nhà sản xuất Phạm Minh Hằng. Dự án nghệ thuật xuất sắc là "Other People's Dreams" của đạo diễn Daniel Hui và nhà sản xuất Sophia Sim & Si En Tan.

NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, trao giải hạng mục "Chợ dự án"



NSND Thanh Thúy và đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên (thứ hai từ phải sang)

Kathy Uyên công bố dự án được giải

Dự án thắng giải CNC của Pháp tài trợ

Ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập LHP quốc tế Busan, chủ tịch danh dự HIFF 2024 trao giải

Dự án được giải CNC là "Imah - The Last Time I Saw Your Face" do Eddie Cahyono đạo diễn và Li Xiaorong sản xuất.

Trong đó, 2 giải nhất mỗi giải trị giá 5.000 USD (hơn 125 triệu đồng) và giải CNC trị giá 8.000 Euro (hơn 213 triệu đồng).

HIFF 2024 bế mạc tối 13-4 sau 8 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, mang lại bầu không khí điện ảnh cho TP HCM.