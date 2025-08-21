“3 Bích”: nữ quyền khu xóm lao động - 3 bài học sống còn về sự kiên cường và chính nghĩa!

Đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên (trái) và đạo diễn Giang Thanh

Những câu chuyện thực tế về một nữ quyền trong khu xóm lao động luôn tìm cách bảo vệ những lẽ phải mà nhiều khi bị bất lực trong chính câu chuyện của mình. Một cô gái sẵn sàng dành cả tâm sức để chứng minh không chỉ có nam giới mới mạnh mẽ và có thể đứng ra làm điều chính nghĩa. Đó là câu chuyện mà "3 Bích" gởi đến khán giả.

"Nữ quyền" là một khía cạnh không mới nhưng đây là một góc nhìn đa chiều đang thiếu ở thị trường làm phim nên ê-kip quyết định đầu tư lớn cho sản phẩm lần này để các quy trình từ khâu casting đến hậu kỳ phải thật ấn tượng.

Những ngày casting cho "3 Bích" với sự tham gia trong ban giám khảo là: Kathy Uyên, Kim Tuyến, đạo diễn Giang Thanh, Biên kịch Hoàng Khôi, NSX Quốc Bảo… đã có hơn 200 diễn viên đầy tài năng tham dự.

NSX Quốc Bảo đã chia sẻ: khi nhìn thấy nguồn năng lượng các bạn đem đến khi tham gia casting làm cho cả ê-kip bị đắn đo khi phải chọn vì các bạn quá nhập vai cũng như đưa ra tình huống bất ngờ cho cả ê-kip về "3 Bích".

“3 Bích”: cú rẽ ngoạn mục! Đạo diễn Giang Thanh thay đổi kịch bản vì diễn xuất đa chiều?

Diễn viên Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ

Đạo diễn Giang Thanh chia sẻ "chắc phải thay đổi hoàn cảnh quy định cho nhân vật chính "3 Bích" vì các bạn đã đưa ra những tình huống mới cho số phận vai chính đầy góc nhìn đa chiều nên có thể cần phải chỉnh lại một chút". Điều đó phần nào khẳng định sự đa năng và chủ động trong diễn xuất, tạo tình huống của thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.

Diễn viên, nhà sản xuất Kathy Uyên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi giám khảo một buổi casting web drama nhưng tôi thực sự rất bất ngờ. Sự chu đáo của ê- kíp, sự kỹ tính của đạo diễn Giang Thanh, sự nhiệt thành của đội ngũ diễn viên trẻ đến casting… Sự chuyên nghiệp này là khởi nguồn cho mọi sự thành công hay ít nhất là một sản phẩm chất lượng, đáng xem".

"Là người tham gia giảng dạy diễn xuất, tôi luôn đề cao sự chủ động của diễn viên trẻ trong việc tạo ra tình huống cho nhân vật để các diễn viên có thể có được sự đa chiều trong diễn xuất. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong lớp diễn viên đến casting phim "3 Bích".

Thể hệ diễn viên trẻ hiện nay rất đa sắc, họ biết đưa ra nhiều tình huống khác với kịch bản để thể hiện khả năng bản thân. Đó là cách để mỗi người tìm kiếm cơ hội cho mình khi tham dự casting" - Kathy Uyên nói thêm.

Diễn viên Kim Tuyến và NSX Quốc Bảo

Phim "3 Bích" dự kiến bấm máy trong tháng 9 và ra mắt vào ngày 20-10 để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là dịp nêu cao tinh thần anh hùng của phụ nữ Việt trong thời đại mới - kỷ nguyên chuyển mình của đất nước.