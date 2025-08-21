Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ

Thùy Trang

(NLĐO) - "3 Bích" nêu cao tinh thần nữ quyền - thay đổi suy nghĩ về những người hùng không chỉ có nam là duy nhất.

“3 Bích”: nữ quyền khu xóm lao động - 3 bài học sống còn về sự kiên cường và chính nghĩa!

Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ- Ảnh 1.

Đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên (trái) và đạo diễn Giang Thanh

Những câu chuyện thực tế về một nữ quyền trong khu xóm lao động luôn tìm cách bảo vệ những lẽ phải mà nhiều khi bị bất lực trong chính câu chuyện của mình. Một cô gái sẵn sàng dành cả tâm sức để chứng minh không chỉ có nam giới mới mạnh mẽ và có thể đứng ra làm điều chính nghĩa. Đó là câu chuyện mà "3 Bích" gởi đến khán giả.

"Nữ quyền" là một khía cạnh không mới nhưng đây là một góc nhìn đa chiều đang thiếu ở thị trường làm phim nên ê-kip quyết định đầu tư lớn cho sản phẩm lần này để các quy trình từ khâu casting đến hậu kỳ phải thật ấn tượng.

Những ngày casting cho "3 Bích" với sự tham gia trong ban giám khảo là: Kathy Uyên, Kim Tuyến, đạo diễn Giang Thanh, Biên kịch Hoàng Khôi, NSX Quốc Bảo… đã có hơn 200 diễn viên đầy tài năng tham dự.

NSX Quốc Bảo đã chia sẻ: khi nhìn thấy nguồn năng lượng các bạn đem đến khi tham gia casting làm cho cả ê-kip bị đắn đo khi phải chọn vì các bạn quá nhập vai cũng như đưa ra tình huống bất ngờ cho cả ê-kip về "3 Bích".

“3 Bích”: cú rẽ ngoạn mục! Đạo diễn Giang Thanh thay đổi kịch bản vì diễn xuất đa chiều?

Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ- Ảnh 2.

Diễn viên Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ

Đạo diễn Giang Thanh chia sẻ "chắc phải thay đổi hoàn cảnh quy định cho nhân vật chính "3 Bích" vì các bạn đã đưa ra những tình huống mới cho số phận vai chính đầy góc nhìn đa chiều nên có thể cần phải chỉnh lại một chút". Điều đó phần nào khẳng định sự đa năng và chủ động trong diễn xuất, tạo tình huống của thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.

Diễn viên, nhà sản xuất Kathy Uyên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi giám khảo một buổi casting web drama nhưng tôi thực sự rất bất ngờ. Sự chu đáo của ê- kíp, sự kỹ tính của đạo diễn Giang Thanh, sự nhiệt thành của đội ngũ diễn viên trẻ đến casting… Sự chuyên nghiệp này là khởi nguồn cho mọi sự thành công hay ít nhất là một sản phẩm chất lượng, đáng xem".

"Là người tham gia giảng dạy diễn xuất, tôi luôn đề cao sự chủ động của diễn viên trẻ trong việc tạo ra tình huống cho nhân vật để các diễn viên có thể có được sự đa chiều trong diễn xuất. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong lớp diễn viên đến casting phim "3 Bích".

Thể hệ diễn viên trẻ hiện nay rất đa sắc, họ biết đưa ra nhiều tình huống khác với kịch bản để thể hiện khả năng bản thân. Đó là cách để mỗi người tìm kiếm cơ hội cho mình khi tham dự casting" - Kathy Uyên nói thêm.

Kathy Uyên đề cao thế hệ diễn viên trẻ- Ảnh 3.

Diễn viên Kim Tuyến và NSX Quốc Bảo

Phim "3 Bích" dự kiến bấm máy trong tháng 9 và ra mắt vào ngày 20-10 để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là dịp nêu cao tinh thần anh hùng của phụ nữ Việt trong thời đại mới - kỷ nguyên chuyển mình của đất nước.

Tin liên quan

Diễn viên Kathy Uyên đổi nghề

Diễn viên Kathy Uyên đổi nghề

(NLĐO) - Để lại ấn tượng với khán giả sau 10 năm theo nghề, diễn viên Kathy Uyên khẳng định: "Bây giờ tôi đổi nghề".

Thân Thúy Hà và 3 lần gian truân đến với "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Nữ diễn viên Thân Thúy Hà tham gia phim "Mưa đỏ" với vai người mẹ của nhân vật Quang.

Album "Made in VietNam" của DTAP xứng đáng được ngợi khen

(NLĐO) - "Bài nào trong album Made in Viet Nam của DTAP cũng khiến người nghe mê mệt" là những gì khán giả nói.

Kathy Uyên diễn viên kathy uyên Đạo diễn Giang Thanh diễn viên Kim Tuyến 3 Bích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo