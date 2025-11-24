HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đô thị cấp đặc biệt cần mô hình báo chí đặc thù (*): Vững vàng vai trò tiên phong

ANH TUẤN

Báo chí TP HCM có sự chuyển mình mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, đa chiều, báo chí cách mạng luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong.

Đóng góp vào sự phát triển chung

Theo Tổng Bí thư, vai trò của báo chí cách mạng thể hiện qua việc giữ ổn định chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đô thị cấp đặc biệt cần mô hình báo chí đặc thù (*): Vững vàng vai trò tiên phong - Ảnh 1.

Tại TP HCM, nhiều cơ quan báo chí có thương hiệu, vị trí trong hoạt động báo chí của cả nước, được bạn đọc tin tưởng.Ảnh: MẠNH DUY

Tổng Bí thư khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả - kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới...

Theo quan sát của chúng tôi, những năm qua, báo chí TP HCM chuyển mình mạnh mẽ, cùng với cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng…, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Các cơ quan báo chí TP HCM phần lớn có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, có uy tín, thương hiệu cũng như vị trí nhất định trong hoạt động báo chí của cả nước. 

Được sự ủng hộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và bạn đọc, những cơ quan báo chí này đã tổ chức nhiều chương trình xã hội, từ thiện có ý nghĩa nhân văn tại nhiều địa phương.

Đồng thuận cùng cả hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan báo chí TP HCM đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả tại đơn vị. Công tác này gắn với chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đủ phẩm chất, uy tín, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động báo chí.

Kỳ vọng mô hình phù hợp

Theo chương trình, ngày 24-11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và biểu quyết thông qua luật này vào ngày 10-12.

Về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí, Tờ trình của Chính phủ cho rằng một trong những cơ sở thực tiễn là hiện nay chưa có quy định để hình thành, phát triển cơ quan báo chí lớn, có đủ nguồn lực, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin. 

Do đó, dự thảo luật đã bổ sung quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính…

Với đặc thù hoạt động báo chí tại TP HCM hiện nay, để tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống các cơ quan báo chí thành phố hiệu quả, thực chất thì việc hoạt động theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện với nhiều đơn vị báo chí bên trong là cần thiết.

Điều này đúng với định hướng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV: "Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".

Việc sắp xếp trên cũng đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như nhiều định hướng quan trọng khác về kinh tế - xã hội, việc có nhiều cơ quan báo chí đủ mạnh và uy tín, đóng vai trò như "lá chắn thép" bảo vệ trước thông tin sai lệch… là rất cần thiết. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-11

Cần cơ chế đặc thù

TS Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP HCM, đại biểu HĐND thành phố - cho rằng cần có cơ chế đặc thù dành cho báo chí ở TP HCM và Hà Nội.

Với cơ chế đặc thù, những tờ báo có lịch sử 20-30 năm, thậm chí 50 năm đồng hành với chặng đường phát triển của TP HCM và đất nước, có uy tín xã hội và sức lan tỏa lớn sẽ tránh nguy cơ biến mất khi sắp xếp cơ học. Ngoài ra, việc tự chủ tài chính và nghiệp vụ sẽ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí đầu tư vào công nghệ, dữ liệu công chúng, sản xuất nội dung số, vận hành đa nền tảng..., qua đó đóng góp cho xã hội tốt hơn.

Nhấn mạnh các lợi ích như giữ thương hiệu, nâng cao năng lực truyền thông, chống thông tin giả..., TS Trần Quang Thắng khẳng định Hà Nội và TP HCM có đủ năng lực để trở thành trung tâm báo chí - truyền thông của miền Bắc và miền Nam.

Phan Anh


Hành trình của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tại tỉnh Cao Bằng

Hành trình của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tại tỉnh Cao Bằng

(NLĐO) - Ngày 14-11, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tiếp tục hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng"

Nâng cao hiệu quả báo chí trong bối cảnh mới

Hội nghị nhận được 22 tham luận của các chuyên gia, nhà báo, phản ánh đa dạng, đa chiều về hoạt động báo chí, quản trị tòa soạn trong giai đoạn phát triển mới

Đô thị cấp đặc biệt cần mô hình báo chí đặc thù

TP Hà Nội và TP HCM cần có mô hình báo chí đặc thù nhằm bảo đảm hệ thống báo chí trực thuộc hoạt động hiệu quả và duy trì nhiều loại hình sản phẩm báo chí

xây dựng đất nước Báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động báo chí Mô hình báo chí đặc thù Vững vai trò tiên phong
    Thông báo