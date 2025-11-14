Hành trình của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tại tỉnh Cao Bằng

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức từ ngày 11 đến 15-11, với các điểm đến tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng; dành cho hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đoàn trao tặng cờ Tổ quốc và nhiều phần quà đến Đồn biên phòng Đàm Thủy

Đoàn đã đến thăm Đồn biên phòng Đàm Thủy và hỗ trợ đồng bào 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại đây, đoàn đã trao cho Đồn biên phòng Đàm Thủy và nhân dân địa phương 500 lá cờ Tổ quốc; trao tặng tủ sách Hồ Chí Minh và kinh phí 30 triệu đồng cho đồn biên phòng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong trao quà tặng người dân địa phương

Đoàn cũng đã trao 30 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình chính sách; trao 30 phần quà (3 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cũng tại chương trình, đoàn đã trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng). 100 chiếc áo ấm cũng đã được đoàn trao đến người dân khó khăn.

Tổng số tiền mà đoàn chăm lo cho 2 địa phương trong dịp này là hơn 200 triệu đồng.

Ông Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM. Theo ông, xã Đàm Thủy có 19 trên 33 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người dân địa phương chủ yếu là dân tộc Tày, sống bằng nông nghiệp. Đợt lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích hoa màu của bà con.

Đoàn trao tặng nhiều phần quà đến người dân địa phương

Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy chia sẻ những phần quà mà đoàn trao tặng sẽ góp phần chăm lo đời sống, giúp người dân địa phương sớm vượt qua khó khăn, thiệt hại bởi thiên tai.

Nhà báo Thanh Hiệp, Báo Người Lao Động, trao quà cho học sinh khó khăn

Tại Cột mốc 836 (biên giới Việt - Trung), Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM đã thực hiện lễ chào cờ với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Lễ chào cờ tại Cột mốc 836

Thiêng liêng lễ chào cờ tại Cột mốc 836

Cán bộ Đồn biên phòng Đàm Thủy giới thiệu về Cột mốc 836

Cùng ngày, đoàn đến thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về giai đoạn hoạt động cách mạng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Bác.

Đoàn đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa lãnh đạo Cách mạng (1941-1945) sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Hiện nơi đây vẫn luôn lưu giữ nguyên vẹn những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh