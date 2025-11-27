Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh

Yến Anh

(NLĐO)- Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào cho hay cô đã xa rời điện ảnh đã 10 năm và "Quán Kỳ Nam" đã đến với cô rất đẹp, rất đúng lúc.

Phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt khán giả Hà Nội trong buổi premiere diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 1.

Phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt khán giả Hà Nội

Sự kiện có sự góp mặt của đoàn làm phim "Quán Kỳ Nam" với đạo diễn Leon Lê, các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Lý Kiều Hạnh, Ngô Hồng Ngọc và Trần Thế Mạnh. Đến với "Quán Kỳ Nam" còn có các khách mời như nhà văn Trịnh Lữ, diva Mỹ Linh, vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh, MC Diễm Quỳnh, MC Anh Tuấn và "Anh Tài" Đỗ Hoàng Hiệp, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nhạc sĩ Quốc Trung, tiến sĩ Ngô Phương Lan, các diễn viên Tú Oanh, Hoàng Hà, Din Phạm… và nhiều khách mời khác.

Đạo diễn Leon Lê xúc động nói anh còn hồi hộp hơn cả khi phim ra mắt tại TPHCM. "Hi vọng "Quán Kỳ Nam" - tâm huyết 7 năm của riêng tôi và 3 năm đối với ê-kíp - sẽ nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của quý vị"- đạo diễn bộ phim cho hay.

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 2.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hải Yến cho hay cô đã xa rời điện ảnh đã 10 năm và "Quán Kỳ Nam" đã đến với cô rất đẹp, rất đúng lúc

Đảm nhận vai Kỳ Nam - nhân vật nữ chính của bộ phim, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã có khoảnh khắc nghẹn ngào: "Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm, và "Quán Kỳ Nam" đã đến với tôi rất đẹp và rất đúng lúc. Hôm nay tôi rất động vì đã được giới thiệu "Quán Kỳ Nam" cho thành phố mà tôi đã lớn lên và tôi dành rất nhiều tình yêu cho Hà Nội. Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình. Hôm nay, được nhìn thấy khán giả lắng nghe những khoảng lặng ấy, tôi thật sự xúc động. Tôi biết ơn khán giả vì đã dành thời gian để cảm nhận những điều không dễ nói bằng lời. Với tôi, buổi chiếu hôm nay không chỉ là một cột mốc của bộ phim, mà còn là khoảnh khắc Kỳ Nam thật sự được "sống'."

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 4.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi có cơ hội giới thiệu "Quán Kỳ Nam" đến với khán giả Hà Nội. Anh cho hay ở "Quán Kỳ Nam", mọi người sẽ được thấy một Liên Bỉnh Phát rất khác so với "Song Lang" trước đây"

Buổi chiếu tại Hà Nội cũng ghi nhận những phản hồi đầy thiện cảm từ khán giả Thủ đô. Nhiều người xem đánh giá "Quán Kỳ Nam" mang một vẻ đẹp điện ảnh rất riêng - tiết chế và giàu chất thơ. Tông màu hoài niệm từ kỹ thuật quay phim nhựa 35 mm cùng cách dàn dựng khu tập thể năm 1985 được nhận xét là "chân thật đến mức có thể chạm vào ký ức.

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tú Oanh chúc mừng đạo diễn Leon Lê (phải) và Liên Bỉnh Phát.

Diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động về bộ phim. Chị cho hay rất cảm động sau khi xem phim. Bộ phim rất chân thật, khiến chị không thấy mình đang xem phim mà giống như đang sống trong một bối cảnh, trong một thời kỳ lịch sử.

Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh - Ảnh 6.

MC Phí Linh giữ vai trò dẫn dắt chương trình

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng dành lời khen cho tính chân thật của bộ phim: "Tôi đã từng sống trong thời kỳ đấy nên tôi thấy như được nhìn lại một thời kỳ bao cấp khó khăn. Không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim đã làm rất tốt" – nhạc sĩ nói.

Tin liên quan

Liên Bỉnh Phát "bật mí" nụ hôn với mỹ nhân Đỗ Thị Hải Yến

Liên Bỉnh Phát "bật mí" nụ hôn với mỹ nhân Đỗ Thị Hải Yến

(NLĐO) - Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm lần đầu đóng chung với diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong "Quán Kỳ Nam".

liên bỉnh phát Quán Kỳ Nam Đỗ Thị Hải Yến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo