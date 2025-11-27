Đỗ Thị Hải Yến nghẹn ngào sau 10 năm trở lại điện ảnh

Phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt khán giả Hà Nội trong buổi premiere diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Sự kiện có sự góp mặt của đoàn làm phim "Quán Kỳ Nam" với đạo diễn Leon Lê, các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Lý Kiều Hạnh, Ngô Hồng Ngọc và Trần Thế Mạnh. Đến với "Quán Kỳ Nam" còn có các khách mời như nhà văn Trịnh Lữ, diva Mỹ Linh, vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh, MC Diễm Quỳnh, MC Anh Tuấn và "Anh Tài" Đỗ Hoàng Hiệp, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nhạc sĩ Quốc Trung, tiến sĩ Ngô Phương Lan, các diễn viên Tú Oanh, Hoàng Hà, Din Phạm… và nhiều khách mời khác.

Đạo diễn Leon Lê xúc động nói anh còn hồi hộp hơn cả khi phim ra mắt tại TPHCM. "Hi vọng "Quán Kỳ Nam" - tâm huyết 7 năm của riêng tôi và 3 năm đối với ê-kíp - sẽ nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của quý vị"- đạo diễn bộ phim cho hay.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát

Đỗ Thị Hải Yến cho hay cô đã xa rời điện ảnh đã 10 năm và "Quán Kỳ Nam" đã đến với cô rất đẹp, rất đúng lúc

Đảm nhận vai Kỳ Nam - nhân vật nữ chính của bộ phim, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã có khoảnh khắc nghẹn ngào: "Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm, và "Quán Kỳ Nam" đã đến với tôi rất đẹp và rất đúng lúc. Hôm nay tôi rất động vì đã được giới thiệu "Quán Kỳ Nam" cho thành phố mà tôi đã lớn lên và tôi dành rất nhiều tình yêu cho Hà Nội. Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình. Hôm nay, được nhìn thấy khán giả lắng nghe những khoảng lặng ấy, tôi thật sự xúc động. Tôi biết ơn khán giả vì đã dành thời gian để cảm nhận những điều không dễ nói bằng lời. Với tôi, buổi chiếu hôm nay không chỉ là một cột mốc của bộ phim, mà còn là khoảnh khắc Kỳ Nam thật sự được "sống'."

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi có cơ hội giới thiệu "Quán Kỳ Nam" đến với khán giả Hà Nội. Anh cho hay ở "Quán Kỳ Nam", mọi người sẽ được thấy một Liên Bỉnh Phát rất khác so với "Song Lang" trước đây"

Buổi chiếu tại Hà Nội cũng ghi nhận những phản hồi đầy thiện cảm từ khán giả Thủ đô. Nhiều người xem đánh giá "Quán Kỳ Nam" mang một vẻ đẹp điện ảnh rất riêng - tiết chế và giàu chất thơ. Tông màu hoài niệm từ kỹ thuật quay phim nhựa 35 mm cùng cách dàn dựng khu tập thể năm 1985 được nhận xét là "chân thật đến mức có thể chạm vào ký ức.

Nghệ sĩ Tú Oanh chúc mừng đạo diễn Leon Lê (phải) và Liên Bỉnh Phát.

Diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động về bộ phim. Chị cho hay rất cảm động sau khi xem phim. Bộ phim rất chân thật, khiến chị không thấy mình đang xem phim mà giống như đang sống trong một bối cảnh, trong một thời kỳ lịch sử.

MC Phí Linh giữ vai trò dẫn dắt chương trình

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng dành lời khen cho tính chân thật của bộ phim: "Tôi đã từng sống trong thời kỳ đấy nên tôi thấy như được nhìn lại một thời kỳ bao cấp khó khăn. Không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim đã làm rất tốt" – nhạc sĩ nói.