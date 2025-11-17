Liên Bỉnh Phát "bật mí" nụ hôn với mỹ nhân Đỗ Thị Hải Yến

Phim "Quán Kỳ Nam" đã có buổi chiếu ra mắt và giao lưu tại TP HCM vào chiều 17-11. Đạo diễn Leon Lê giữ vai trò dẫn chương trình và có những chia sẻ dí dỏm về phim. Anh cho biết phim được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đời thật của chính anh, cùng những câu chuyện của người thân và những người xung quanh.

Anh đã tổng hòa tất cả để tạo nên một "Quán Kỳ Nam" nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng thấm đẫm tình đời trong bối cảnh TP HCM những năm 1980. Phim do Liên Bỉnh Phát đóng nam chính, hóa thân thành dịch giả trẻ tên Khang - cư dân mới của một khu cư xá tại TP HCM. Khang gặp gỡ Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) - một phụ nữ lớn tuổi hơn, bán cơm tháng nhưng xinh đẹp và đầy sức hấp dẫn.

Từ phải sang: đạo diễn Leon Lê, Tú Quyên, Liên Bỉnh Phát

Đoàn phim giao lưu sau chiếu ra mắt

Liên Bỉnh Phát chia sẻ về bạn diễn Đỗ Thị Hải Yến

Từ sự xa lạ ban đầu, cả hai dần quen thuộc, thấu hiểu và bắt đầu chớm nở mối tình nhẹ như làn khói mà khó phôi pha.

Lần đầu đóng cùng Đỗ Thị Hải Yến, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Chị Yến về tuổi đời lẫn tuổi nghề là tiền bối của tôi. Tôi tưởng chị ấy đã "gác kiếm" nhưng không ngờ dự án này lại có thể mời chị quay trở lại điện ảnh. Tôi vinh dự nhưng cũng áp lực khi lần đầu làm việc cùng chị".

Nam diễn viên nói rằng Hải Yến diễn ánh mắt rất tốt, nên ngay từ đầu đạo diễn đã yêu cầu hai diễn viên chính ngồi đối diện trong khoảng cách gần và nhìn thẳng vào mắt nhau, đoán xem đối phương nghĩ gì. Việc này giúp cả hai dần có sự kết nối nhất định. Đến lúc ra trường quay, anh cùng bạn diễn thoải mái phần nào.

Anh kể một kỷ niệm với diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong cảnh hôn của 2 nhân vật Khang và Kỳ Nam. Do phải đứng ở khoảng cách rất gần, anh luôn lo lắng sẽ vô tình đạp lên chân bạn diễn, lại thêm tâm lý căng thẳng khi ê-kíp bên ngoài trêu chọc. May mắn, cuối cùng, anh cũng hoàn thành cảnh quay.

"Trong cảnh hôn, tôi nghĩ bản thân không bị áp lực nhưng là Khang thì lại áp lực. Khi bước vào trường quay, áp lực dành cho Khang và cho Kỳ Nam. Bên trong Khang có một điều gì đó, cảm giác nhiều tầng cảm xúc rất khó tả. Đó là áp lực của nhân vật, diễn viên không có áp lực. Tôi nghĩ đã là diễn viên thì phải hóa thân mọi nhân vật, cảnh gì cũng cố gắng hoàn thành tốt" - Liên Bỉnh Phát thổ lộ.

"Quán Kỳ Nam" đã đạt giải thưởng "Shooting Star" tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (HIFF) vào cuối tháng 10, tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế bằng chuyện tình đầy chất thơ của Khang và Kỳ Nam, cũng như bằng bức tranh TP HCM đầy sống động.

Phim ra rạp Việt từ ngày 28-11.



