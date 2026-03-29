Đoàn Báo Người Lao Động trao 2 tivi hỗ trợ học tập tại Đà Nẵng

Ngày 29-3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Thắng (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động phối hợp đơn vị đồng hành triển khai “Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng”, trao 2 tivi 55 inch hỗ trợ các điểm trường trên địa bàn. Số thiết bị này nằm trong tổng số 20 tivi do Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam tài trợ, trước đó đã chuyển cho Thành đoàn Đà Nẵng.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 2 tivi cho điểm trường tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2024 - 2026, công tác Hội tại phường An Thắng có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động ngày càng đa dạng, thiết thực. Đáng chú ý, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai hiệu quả, góp phần tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho thanh niên.

Hiện toàn phường có khoảng 1.500 hội viên, trong đó ngày càng xuất hiện nhiều thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo phường An Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2029, đại hội xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có năng lực, bản lĩnh, sẵn sàng xung kích, sáng tạo trong giai đoạn mới. Theo đó, tổ chức Hội sẽ tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như hằng năm tổ chức ít nhất 4 hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; hỗ trợ kết nối, hiện thực hóa tối thiểu 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời triển khai ít nhất 4 hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Tại đại hội, anh Lê Viết Hoàng, Bí thư Đoàn phường An Thắng, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường An Thắng nhiệm kỳ mới.