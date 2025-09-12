HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đại hội Đoàn Báo Người Lao Động: Hướng tới những chương trình thiết thực vì cộng đồng

Trần Thái - Ảnh: Duy Phú - Hoàng Triều

(NLĐO) - Tại Đại hội Đoàn viên lần thứ VII, Báo Người Lao Động xác định rõ các mục tiêu quan trọng cho tương lai.

Ngày 12-9, tại hội trường Báo Người Lao Động (số 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hoà, TP HCM), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cùng các đoàn thể cơ sở; các đơn vị bạn: Tỉnh đoàn Tây Ninh, Tỉnh đoàn Đồng Nai, Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Trung đoàn Gia Định; Đoàn Sở Xây dựng; Đoàn cơ sở Văn Phòng Thành Ủy TP HCM và toàn thể đoàn viên thanh niên cơ quan.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 1.

Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động lần VII, nhiệm kỳ 2025-2020

"Đại biểu AI" gây "sốt"

Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025, kiểm điểm vai trò của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua và thảo luận, góp ý phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VII, bầu Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 2.

"Người dẫn chương trình" AI gây "sốt" đại hội

Đặc biệt, một điểm nhấn gây chú ý và tạo "sức nóng" tại đại hội chính là sự xuất hiện của đại biểu "người dẫn chương trình AI" trong phần công bố thể lệ bầu cử. Lần đầu tiên tại một kỳ đại hội Đoàn của Báo Người Lao Động, trí tuệ nhân tạo được đưa vào đảm nhận vai trò điều hành chương trình.

img
img
img
img

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội

Việc ứng dụng AI vào chương trình không chỉ giúp đại hội thêm sinh động, chuyên nghiệp mà còn truyền tải thông điệp: tuổi trẻ Báo Người Lao Động sẵn sàng đón nhận công nghệ, biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ đồng hành trong tổ chức sự kiện, trong công việc báo chí và trong hành trình khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM, đánh giá cao sự chuẩn bị chỉnh chu về nhân sự, tổ chức, quy mô; ghi nhận sự lớn mạnh, uy tín và những kết quả xuất sắc của Đoàn Báo Người Lao Động trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Ông Bùi Hữu Hồng Hải đặc biệt biểu dương mô hình "Đường cờ Tổ quốc" và sự xung kích trong lĩnh vực chuyển đổi số, đăng cai tập huấn về AI cho đoàn viên thanh niên, thể hiện sự nắm bắt thời cuộc của tuổi trẻ đơn vị.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 6.

Ông Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM

Ông đề nghị Ban Chấp hành khóa mới bổ sung vào văn kiện những nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, gắn với nghề báo qua phong trào "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; tham gia xây dựng "không gian xanh trên môi trường mạng"; phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số báo chí, hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người lao động và sinh viên nghèo; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

"Với những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng tuổi trẻ Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị" – ông Bùi Hữu Hồng Hải nhấn mạnh.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 7.

Ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chúc mừng Đại hội đã có một nhiệm kỳ nỗ lực và gặt hái nhiều thành công. Dù nhiệm kỳ vừa qua gặp không ít khó khăn nhưng chính trong gian khó đã thể hiện được sức mạnh, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của tập thể, trong đó Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động luôn là lực lượng chủ lực, xung kích, trách nhiệm cao và gắn bó chặt chẽ, góp phần quan trọng vào những thành quả bền vững của cơ quan.

Ông Tô Đình Tuân khẳng định Báo Người Lao Động đã vươn lên từ khó khăn để trở thành một cơ quan báo chí chủ lực của TP HCM và cả nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận thông qua nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, lực lượng vũ trang, địa phương. Trong sự phát triển đó, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã có những đóng góp thiết thực.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động

Ông Tô Đình Tuân cũng chỉ ra những thách thức lớn của báo chí trong thời đại mạng xã hội, đặc biệt là vấn nạn tin giả và áp lực kinh tế báo chí. Tuy nhiên, Báo Người Lao Động đã không lùi bước mà tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm đời sống cho cán bộ, phóng viên, đồng thời triển khai nhiều chương trình giàu ý nghĩa xã hội như "Tự hào cờ Tổ quốc". Đặc biệt, trong thành công của Đại lễ A80, Báo Người Lao Động đã góp phần lan tỏa tình yêu nước thông qua các công trình "Đường cờ Tổ quốc", điển hình là sự kết hợp đường cờ Tổ quốc và đường hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 9.

Tại đại hội, Đoàn Báo Người Lao Động và các cán bộ đoàn vinh dự tiếp tục được đón nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn Tây Ninh, Đoàn Các cơ quan Đảng TP HCM

Mới đây, Báo tiếp tục phát động chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương hải đảo" và chuẩn bị triển khai công trình "Đường cờ, đường hoa" tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh sự đồng hành của các Tỉnh đoàn bạn có ý nghĩa quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 10.
Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 11.

Đoàn Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Tây Ninh và 500 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Đồng Nai để thực hiện Chương trình "Đường cờ Tổ quốc" tại địa phương

Đối với đoàn viên Báo Người Lao Động, ông Tô Đình Tuân cho rằng mỗi đoàn viên đều có vai trò, vị trí riêng, gắn với đặc thù nghề báo. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Báo cần tập trung: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do đoàn cấp trên giao; gắn công tác Đoàn với công tác chuyên môn, phát huy vai trò lực lượng xung kích trong nghiệp vụ báo chí; tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động sau mặt báo, tăng cường gắn kết với đoàn cơ sở tại phường, xã, đặc khu của TP HCM và các địa phương lân cận; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động đề xuất những công trình thanh niên mới, có hiệu quả thiết thực, lấy kết quả làm thước đo.

Đại hội Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động lần VII Khát vọng tuổi trẻ sáng tạo - Ảnh 12.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

"Kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đề xuất được nhiều chương trình hành động cụ thể, để tuổi trẻ Báo Người Lao Động luôn đi đầu, không ngại khó khăn, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh của cơ quan báo chí chủ lực thành phố" – ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới, định hướng các hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong cơ quan và cộng đồng.

Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc

Trong chương trình, Đoàn Báo Người Lao Động cũng tổ chức trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Tây Ninh; 500 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Đồng Nai để thực hiện Chương trình "Đường cờ Tổ quốc" tại địa phương.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động cũng phát động phong trào "Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng", phối hợp cùng các cơ sở đoàn bạn thực hiện những hoạt động mang ý nghĩa chính trị, an sinh – xã hội, chăm lo cho người dân và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM và một số tỉnh, thành.

