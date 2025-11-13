Sáng 13-11, Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí- xuất bản TPHCM làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Đây là hoạt động tiếp nối hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức từ ngày 11 đến 15-11, với các điểm đến tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng; dành cho khoảng 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Tham dự Đoàn có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả tích cực

Phát biểu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn công tác đã dành tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ của tỉnh Thái Nguyên.

Ông cho biết vượt qua khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu kinh tế dự báo đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ; lĩnh vực xã hội được quan tâm; an ninh quốc phòng được bảo đảm.

Kết quả thực hiện năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,5%; cơ cấu kinh tế: khu vực công nghiệp, xây dựng 54,45%; dịch vụ 31,41%, nông - lâm nghiệp thủy sản 10,55%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.131 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2024…

Ông Bùi Văn Lương cho biết mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ này là quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện mục tiêu tăng trưởng, tạo tiền đề vững chắc để tăng trưởng 2 con số.

Tỉnh tập trung vào 3 đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Thắt chặt hợp tác hai địa phương

Thay mặt Đoàn công tác, có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và tình cảm của tỉnh Thái Nguyên nói chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh Thái Nguyên cũng như bà con tỉnh Thái Nguyên dành cho Đoàn.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Ông Dương Anh Đức cho biết TP HCM mong muốn thông qua chuyến công tác này, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và tình cảm giữa hai địa phương sẽ ngày càng được thắt chặt hơn nữa.

Chia sẻ với những mất mát của Thái Nguyên do thiên tai, bão lũ vừa qua, ông Dương Anh Đức bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm việc hiệu quả của địa phương khi nhanh chóng ổn định đời sống, duy trì trật tự, nề nếp và tràn đầy sức sống sau thiên tai.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh Thái Nguyên - nơi từng là Thủ đô kháng chiến - luôn là địa chỉ đỏ để cán bộ, nhân dân TP HCM đến tham quan, về nguồn. Đoàn công tác lần này đến với Thái Nguyên bằng tấm lòng trân trọng và mong muốn được chia sẻ cùng bà con nhằm vơi bớt những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Theo ông Dương Anh Đức, nhiệm kỳ 2020-2025 của TP HCM là giai đoạn rất đặc biệt, khi ngay đầu nhiệm kỳ thành phố phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Trong thời điểm khó khăn ấy, TP HCM nhận được sự chia sẻ, đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương - trong đó có tỉnh Thái Nguyên. "Những tình cảm đó, TP HCM mãi mãi khắc ghi, không thể nào quên" - ông Dương Anh Đức khẳng định.

Ông Dương Anh Đức chúc mừng tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều bước tiến trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng tốt đẹp hơn, tình cảm ngày càng thắt chặt, gắn bó hơn.

Trao tặng nhiều phần quà đến tỉnh Thái Nguyên

Dịp này, Đoàn công tác tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên; trao 20 phần quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 2 áo ấm); trao 30 phần quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 11 và đợt lũ, lụt vừa qua (mỗi phần quà gồm 3.000.000 đồng tiền mặt và 2 áo ấm); trao 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt).

Đoàn công tác tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tủ sách không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Thông tin với đoàn, bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho biết trong đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại rất lớn. Những phần quà mà Đoàn tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM trao tặng đến người dân tỉnh Thái Nguyên trong dịp này rất có ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, bà Đỗ Thị Minh Hoa trân trọng tri ân và khẳng định mãi mãi ghi nhớ tình cảm của đoàn.