Thời sự Chính trị

Đoàn công tác TPHCM mang quà nghĩa tình về với quê hương cách mạng Phú Đình, Thái Nguyên

LÊ VĨNH - PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là An toàn khu Trung ương trong kháng chiến

Tiếp nối hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức, sáng 12-11, Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM đã tặng 31 phần quà hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo và dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Lê Văn Vịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh.

Phát biểu tại buổi tặng quà, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết đây là một đoàn công tác có số lượng nhà báo tham gia rất đông. Trong hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng", Đoàn công tác đến thăm một số xã của tỉnh Thái Nguyên và tặng quà hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 1.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu

"Đây là món quà tình cảm, quý báu của các cơ quan báo chí và các đơn vị tài trợ cho chuyến này. Đoàn xin trân trọng gửi đến cô, chú, anh, chị những phần quà ý nghĩa, đong đầy tình cảm" - ông Tăng Hữu Phong bày tỏ.

Ông Tăng Hữu Phong gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo xã Phú Đình đã tạo điều kiện cho đoàn đến thăm và tổ chức các hoạt động; cảm ơn tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đoàn trong hành trình lần này.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 3.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 4.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam, tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tố Bình, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 6.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 7.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Đình

Đại diện xã Phú Đình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đào Thị Thanh Tuyền chia sẻ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Phú Đình vui mừng và vinh dự khi được đón Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM đã đến thăm quê hương ATK Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên và dành tặng suất quà ý nghĩa, chia sẻ, động viên các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM tặng quà cho các hộ dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Đình Đào Thị Thanh Tuyền phát biểu cảm ơn Đoàn

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phú Đình, bà Đào Thị Thanh Tuyền trân trọng cảm ơn những tình cảm của Đoàn. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phú Đình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức xây dựng xã Phú Đình - quê hương cách mạng ngày càng phát triển.

Ông Lý Tiến Vân (SN 1946, cựu chiến binh xã Phú Đình) có 9 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Sau ngày đất nước giải phóng, ông trở về công tác tại địa phương cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2016. Từ đó đến nay, ông vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, là cựu chiến binh gương mẫu trong đời sống hàng ngày.

Ông Vân cho biết rất xúc động khi được đoàn công tác đến thăm và tặng quà. Nhất là các đại biểu đã vượt quãng đường xa xôi từ TPHCM đến với tỉnh Thái Nguyên.

