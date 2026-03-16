Đoạn clip mới của Thủ tướng Israel lại gây tranh cãi

Dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào đoạn clip mới công bố, ghi lại cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện tại quán cà phê Sataf ở Jerusalem.

Đáng chú ý, Thủ tướng Netanyahu đã chủ động giơ hai bàn tay trước ống kính trong clip để "phản pháo" lại nghi vấn "6 ngón tay" trước đó. Ông nói trong clip: "Các bạn muốn đếm số ngón tay phải không, các bạn thấy rồi đấy".

Thay vì dập tắt các đồn đoán về sức khỏe, đoạn clip lại trở thành tâm điểm soi xét của người dùng mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Gây xôn xao nhất là Grok, chatbot AI của nền tảng X, khi công cụ này trực tiếp dán nhãn nội dung trên là sản phẩm "Deepfake".

Trả lời truy vấn của người dùng, Grok quả quyết "Đây là một bản AI deepfake tiên tiến. Không có sự kiện thực tế nào như thế này tồn tại", rằng "kịch bản này hoàn toàn là hư cấu".

Trả lời câu hỏi của người dùng dưới bài đăng của Thủ tướng Israel, chatbot Grok quả quyết đoạn clip là "sản phẩm AI deepfake", thậm chí bài gốc còn gắn nhãn công nghệ AI chưa được phát hành.

Sự nghi ngờ càng gia tăng khi cộng đồng mạng chỉ ra hàng loạt lỗi khó giải thích trong từng khung hình.

Một trong những bằng chứng đáng chú ý nhất là chiếc tem xuất hiện trong clip ghi mốc thời gian là 13-3-2024, mâu thuẫn trực tiếp với bối cảnh hiện tại.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chiếc tem này ghi mốc thời gian hợp lý là ngày 15-3-2026.

Chiếc tem được cho là ghi mốc thời gian 13-3-2024. Ảnh: X.

Bên cạnh đó, các tài khoản mạng xã hội còn phát hiện chi tiết ly cà phê dường như hoàn toàn trống rỗng ngay trước khi ông Netanyahu cầm lên, kèm theo hiện tượng ly nước "thách thức trọng lực" khi di chuyển.

Tuy nhiên, có người dùng phản bác lại ý kiến này, cho rằng ly cà phê "bay lơ lửng" là do độ nhớt cao của thức uống latte.

Ly cà phê được cho là "thách thức trọng lực". Clip: X.

Nhiều ý kiến phân tích còn chỉ ra hình dáng khuôn mặt của Thủ tướng Israel biến đổi bất thường từ tròn sang bầu dục khi ông cúi xuống, một lỗi xử lý hình ảnh đặc trưng của công nghệ AI.

Sự khác biệt của gương mặt Thủ tướng Israel được người dùng mạng xã hội chỉ ra. Ảnh: X

Vài người dùng mạng xã hội X còn chỉ ra sự biến dạng kỳ lạ của chiếc túi áo mà vị Thủ tướng này đang mặc.

Những ý kiến khác cho rằng chi tiết gương mặt và túi áo có thể được hiểu vì đây là clip đăng lên mạng xã hội, không phải clip báo chí nên có thể được quay với những bộ lọc làm đẹp.

Chiếc túi áo thay đổi kỳ lạ bị nghi là sản phẩm AI.

Dù Văn phòng Thủ tướng Israel, thông qua hãng tin Anadolu, đã bác bỏ mọi tin đồn và khẳng định ông hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng những sai sót về mốc thời gian trên tem và các hiệu ứng vật lý phi lý vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính xác thực của đoạn clip.



Theo tờ Hindustan Times, quán cà phê The Sataf Cafe tại Jerusalem cũng đã đăng ảnh lên Instagram cho thấy Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang thưởng thức cà phê trong một lần ghé thăm. Song những tranh cãi về khả năng đoạn clip là sản phẩm deepfake vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi rất vui khi được đón Thủ tướng và nhân viên văn phòng của ông tại Sataf hôm nay. Giờ thì mọi người biết nên ghé tiệm nào rồi" - người của quán cà phê viết, kèm theo các bức ảnh.

Bài đăng Instagram của quán cà phê The Sataf.



