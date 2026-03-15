Iran tuyên bố "dốc toàn lực" giữa tin đồn thủ tướng Israel bị ám sát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố "dốc toàn lực" giữa tin đồn thủ tướng Israel bị ám sát

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ngày 15-3, Văn phòng Thủ tướng Israel chính thức lên tiếng về tình trạng ông Benjamin Netanyahu sau loạt tin đồn ám sát lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, đại diện Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra phản hồi trực tiếp đối với câu hỏi từ hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu: “Đây là tin giả. Thủ tướng hoàn toàn ổn”.

Vài ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục truyền đi thông tin nhà lãnh đạo Israel không còn sống, kèm theo bằng chứng là đoạn video ghi lại một cuộc họp báo do tài khoản X của Thủ tướng Netanyahu chia sẻ hôm 13-3.

Israel lên tiếng về tin đồn Thủ tướng Benjamin bị ám sát - Ảnh 1.

"Thám tử mạng" nói rằng thủ tướng Israel lộ bàn tay bất thường - 6 ngón - khi xuất hiện trong clip. Ảnh: X

Xuất hiện ở video đầy tranh cãi, thủ tướng Israel thẳng thừng đe dọa lật đổ chế độ ở Iran, cũng như công khai nhắm đến tính mạng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ngay lập tức, hàng loạt “thám tử mạng” soi ra những chi tiết bất thường khiến nhiều người tin rằng đây là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn cử, khi ông Benjamin giơ tay lên, nhiều người nói họ nhìn thấy một phần thịt thừa bên cạnh ngón út, trông giống như “ngón tay thứ sáu” - vốn là “lỗi kinh điển” AI vướng phải khi tạo video.

Một số người khác chỉ rõ nhiều chi tiết không hợp lý khác, như rèm cửa ở phía sau chuyển động lặp đi lặp lại một cách máy móc, trong khi hai lá cờ Israel bên cạnh không hề động đậy.

Đoạn video vướng nghi vấn do AI tạo ra, làm dấy lên tin đồn Thủ tướng Israel bị ám sát thu hút gần 11 triệu lượt xem (Nguồn: X)

Nhanh chóng “giải vây” giúp Thủ tướng Israel, chatbot AI Grok giải thích đó chỉ là hiện tượng ảo giác quang học do đổ bóng.

Cảnh quay gốc từ Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel vẫn cho thấy bàn tay ông Benjamin chính xác có 5 ngón tiêu chuẩn.

Văn phòng Thủ tướng Israel ngay lập tức xóa video gây xôn xao nói trên khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Điều này lại khiến dư luận nghi ngờ về tình trạng “hoảng loạn ngầm” đang diễn ra tại Tel Aviv lẫn Nhà Trắng.

Gia tăng nghi ngại, con trai Thủ tướng Netanyahu là Yair Netanyahu - đang ở Miami - Mỹ - bỗng nhiên “mất tích” khỏi mạng xã hội từ ngày 9-3 tới nay. Trước đó, anh này hoạt động rất năng nổ trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội.

Dù Văn phòng Thủ tướng Israel lên tiếng phủ nhận tin đồn ám sát nhưng đến nay vẫn chưa có một tuyên bố chính thức bằng hình ảnh thực tế hoặc sự xuất hiện công khai nào từ phía ông Netanyahu.

Giữa lúc tin đồn chưa hạ nhiệt, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi thông điệp đanh thép trực tiếp vào người đứng đầu chính phủ Israel.

Trong một tuyên bố chính thức hôm 15-3, IRGC đe dọa họ sẽ loại bỏ ông Netanyahu bằng mọi giá, nếu ông này còn sống.

Chiến sự giữa Israel - Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 2 tuần, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, hầu hết là ở Iran - theo đài NDTV.

Trung Đông Israel Iran ám sát mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo