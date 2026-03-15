Iran tuyên bố "dốc toàn lực" giữa tin đồn thủ tướng Israel bị ám sát

Cụ thể, đại diện Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra phản hồi trực tiếp đối với câu hỏi từ hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu: “Đây là tin giả. Thủ tướng hoàn toàn ổn”.

Vài ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục truyền đi thông tin nhà lãnh đạo Israel không còn sống, kèm theo bằng chứng là đoạn video ghi lại một cuộc họp báo do tài khoản X của Thủ tướng Netanyahu chia sẻ hôm 13-3.

"Thám tử mạng" nói rằng thủ tướng Israel lộ bàn tay bất thường - 6 ngón - khi xuất hiện trong clip. Ảnh: X

Xuất hiện ở video đầy tranh cãi, thủ tướng Israel thẳng thừng đe dọa lật đổ chế độ ở Iran, cũng như công khai nhắm đến tính mạng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ngay lập tức, hàng loạt “thám tử mạng” soi ra những chi tiết bất thường khiến nhiều người tin rằng đây là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn cử, khi ông Benjamin giơ tay lên, nhiều người nói họ nhìn thấy một phần thịt thừa bên cạnh ngón út, trông giống như “ngón tay thứ sáu” - vốn là “lỗi kinh điển” AI vướng phải khi tạo video.

Một số người khác chỉ rõ nhiều chi tiết không hợp lý khác, như rèm cửa ở phía sau chuyển động lặp đi lặp lại một cách máy móc, trong khi hai lá cờ Israel bên cạnh không hề động đậy.

Đoạn video vướng nghi vấn do AI tạo ra, làm dấy lên tin đồn Thủ tướng Israel bị ám sát thu hút gần 11 triệu lượt xem (Nguồn: X)

Nhanh chóng “giải vây” giúp Thủ tướng Israel, chatbot AI Grok giải thích đó chỉ là hiện tượng ảo giác quang học do đổ bóng.

Cảnh quay gốc từ Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel vẫn cho thấy bàn tay ông Benjamin chính xác có 5 ngón tiêu chuẩn.

Văn phòng Thủ tướng Israel ngay lập tức xóa video gây xôn xao nói trên khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Điều này lại khiến dư luận nghi ngờ về tình trạng “hoảng loạn ngầm” đang diễn ra tại Tel Aviv lẫn Nhà Trắng.

Gia tăng nghi ngại, con trai Thủ tướng Netanyahu là Yair Netanyahu - đang ở Miami - Mỹ - bỗng nhiên “mất tích” khỏi mạng xã hội từ ngày 9-3 tới nay. Trước đó, anh này hoạt động rất năng nổ trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội.

Dù Văn phòng Thủ tướng Israel lên tiếng phủ nhận tin đồn ám sát nhưng đến nay vẫn chưa có một tuyên bố chính thức bằng hình ảnh thực tế hoặc sự xuất hiện công khai nào từ phía ông Netanyahu.

Giữa lúc tin đồn chưa hạ nhiệt, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi thông điệp đanh thép trực tiếp vào người đứng đầu chính phủ Israel.

Trong một tuyên bố chính thức hôm 15-3, IRGC đe dọa họ sẽ loại bỏ ông Netanyahu bằng mọi giá, nếu ông này còn sống.

Chiến sự giữa Israel - Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 2 tuần, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, hầu hết là ở Iran - theo đài NDTV.

