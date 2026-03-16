HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thủ tướng Israel đăng video bác tin đồn “đã chết”

Hải Hưng

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng video bác bỏ “thuyết âm mưu” cho rằng ông “đã chết” trong đòn tấn công từ phía Iran.

Đoạn video được nhà lãnh đạo Israel đăng trên tài khoản chính thức mạng xã hội X chiều 15-3 (giờ địa phương).

Trong đoạn video, ông Netanyahu xuất hiện khi đang lấy một ly cà phê đã đặt trước. Người quay video sau đó hỏi ông về những tin đồn đang lan truyền trên mạng liên quan đến việc ông đã chết.

Đáp lại câu hỏi về tin đồn, ông Netanyahu nói: "Tôi yêu cà phê, tôi yêu đất nước của mình". Trong đó, ông dùng từ lóng tiếng Hebrew "met" (nghĩa là "rất thích"), trùng cách phát âm với từ "met" nghĩa là "đã chết", như một cách đáp lại tin đồn thất thiệt về mình.

Thủ tướng Israel đăng video bác tin đồn “đã chết” - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin đồn đã chết do phía Iran lan truyền. Ảnh: MAAYAN TOAF/GPO

Tin đồn Thủ tướng Netanyahu "đã chết" được lan truyền bởi hãng thông tấn Tasnim của Iran. Tuy nhiên, nguồn tin không đưa ra bằng chứng về vụ tấn công nhằm vào ông Netanyahu, cũng không có xác nhận chính thức nào về việc ông bị thương hay thiệt mạng.

Tiếp đến, ông Netanyahu còn nói người quay video "hãy đếm các ngón tay của tôi", rồi giơ hai bàn tay về phía máy quay. Chi tiết này được cho là nhằm đáp lại những đồn đoán về việc video của ông do AI tạo ra và mắc lỗi "6 ngón tay". 

Sau khi bác bỏ tin đồn, thủ tướng Israel cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Ông đề nghị người dân duy trì việc ở gần các khu vực trú ẩn ngay cả khi ra ngoài.

Ông cho rằng người dân Israel đã "mang lại sức mạnh cho ông, cho chính phủ, cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cho cơ quan tình báo Mossad".

Trong video, ông Netanyahu cũng nói rằng chính phủ đang tiến hành một số hành động mà hiện tại ông chưa thể chia sẻ công khai.

Ông đồng thời khẳng định quân đội Israel đã và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Lebanon "một cách rất mạnh mẽ".

"Các bạn bảo tôi tiếp tục à? Tôi cũng nói với các bạn như vậy: hãy tiếp tục" - ông nói trong video.

Kết thúc thông điệp, ông Netanyahu kêu gọi người dân luôn lắng nghe chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, cũng như chính quyền địa phương.

Thủ tướng Israel cho biết các hạn chế hiện tại sẽ được nới lỏng khi tình hình cho phép, theo Jerusalem Post.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 16-3: Rộ tin cạn tên lửa đánh chặn, Israel hành động khẩn

Điểm nóng xung đột ngày 16-3: Rộ tin cạn tên lửa đánh chặn, Israel hành động khẩn

(NLĐO) - Ngày 15-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bác bỏ thông tin đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không vẫn hiệu quả.

Israel đổi chiến thuật, Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ

(NLĐO) - Quân đội Israel đang theo đuổi chiến thuật mới khi nhắm mục tiêu chốt kiểm soát do lực lượng bán quân sự Basij dựng lên ở thủ đô của Iran.

Iran ồ ạt nã tên lửa đạn đạo “siêu hạng nặng”, Mỹ và Israel hứng tổn thất

(NLĐO) – Iran ngày 13-3 tuyên bố tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel, qua đó làm gián đoạn đáng kể năng lực giám sát hàng không của nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo