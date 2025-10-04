Đoàn cơ sở Hải đội 202 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 4-10, Đoàn Cơ sở Hải đội 202, Cảnh sát biển đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đoàn cơ sở Hải đội 202 đã phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển.

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của Đoàn cơ sở Hải đội 202

Trung tá Trần Quang Vững - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Hải đội 202 - phát biểu, chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Hải đội 202 nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trung tá Trần Quang Vững tặng chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Hải đội 202 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn viên thanh niên Hải đội 202 luôn xung kích, đi đầu trong tham gia tuyên truyền biển đảo; chống khai thác IUU; phát hơn 2.000 tờ rơi; tặng gần 1.000 lá cờ Tổ quốc... qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Hải đội 202 đã thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển

Tham gia phối hợp cứu hộ, cứu nạn trên biển

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành và Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 202 nhiệm kỳ mới, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên vào đội ngũ cán bộ Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, trung tá Trần Quang Vững - Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Hải đội 202 - ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu nhiệm kỳ tới Đoàn cơ sở Hải đội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục rèn luyện đoàn viên, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật... Phấn đấu trong năm 2026 Hải đội 202 là đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.