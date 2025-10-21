Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 21-10, tại hội trường Trung đoàn Gia Định (phường Trung Mỹ Tây, TP HCM), Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định tổ chức đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề: Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo - Quyết thắng.



Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định họp phiên thứ nhất

Đại hội vinh dự đón tiếp đại diện Ban Chấp hành Đoàn Báo Người Lao Động, Đoàn Sở Xây dựng TP HCM, Đoàn phường Trung Mỹ Tây… cùng 200 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho sức trẻ toàn Trung đoàn.

Hình ảnh tại đại hội

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, Đại hội đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào tình nguyện vì cộng đồng và phát triển đảng viên trẻ. Đại hội cũng đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham gia bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa – Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Trung đoàn trong mọi mặt công tác. Dù đối mặt nhiều khó khăn như ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, yêu cầu huấn luyện theo biên chế mới, tiếp nhận trang bị kỹ thuật hiện đại trong điều kiện doanh trại đang xây dựng, song công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn duy trì hiệu quả, toàn diện.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định ra mắt đại hội

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa nhấn mạnh, tuổi trẻ Trung đoàn Gia Định luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, rèn đức, luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đoàn trong đơn vị thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện, phát triển đảng viên mới; đồng thời duy trì tốt mối quan hệ kết nghĩa với các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Phó Chính ủy Trung đoàn đề nghị Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích trong phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"; gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới".

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn và tăng cường phối hợp kết nghĩa với các tổ chức Đoàn địa phương bằng những mô hình, công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư mới; thống nhất chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần xây dựng Trung đoàn Gia Định vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".