Tham dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và 235 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Các cá nhân, tập thể TP Hải Phòng được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng 3 và Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, biểu dương các điển hình tiên tiến và tạo động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, những cách làm hay, mô hình hiệu quả; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Đồng thời cũng là dịp để thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030; đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, trở thành nguồn động lực truyền cảm hứng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và Nghị quyết số 45, ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong 5 năm qua, công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ, TP Hải Phòng được đổi mới. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai hiệu quả, sâu rộng. Bên cạnh đó còn phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, rộng khắp, sát với thực tiễn, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và từng cấp, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Với những nỗ lực không ngừng, toàn thành phố có 1.172 tập thể, cá nhân được Trung ương tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; cùng 21.761 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen và Chiến sĩ thi đua.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho biết bước ra từ khói lửa chiến tranh, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng tiếp tục khẳng định truyền thống đi đầu, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện, tạo nên bước phát triển mới mang tính đột phá. Những kết quả đó khẳng định Thành phố đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; và phong trào thi đua yêu nước, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hải Phòng xác định rõ trách nhiệm tiên phong, quyết tâm trở thành, thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng đã chính thức phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 trên toàn địa bàn thành phố với chủ đề: Phát huy truyền thống Thành phố Cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".

Nhiều tập thể, cá nhân tại Hải Phòng có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được khen thưởng tại Đại hội

"Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP Hải Phòng hãy hăng hái hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết Đại hội thi đua yêu nước là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng anh hùng.

Theo Phó Chủ tịch nước, TP Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ chính ra biển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả miền Bắc, trung tâm kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Bắc Bộ, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận, biểu dương những kết quả xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng TP Hải Phòng phải tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của thi đua yêu nước, biến thi đua yêu nước thành động lực để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân cho quá trình phát triển.

"Thi đua phát triển kinh tế phải gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người Hải Phòng văn minh, năng động, hiện đại" - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.