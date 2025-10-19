HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I: Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công đoàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đặt mục tiêu phát triển 1.500 đoàn viên, đề ra 3 chương trình đột phá nhằm nâng cao đời sống người lao động.

Sáng 19-10, Công đoàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, từ khi thành lập, dù còn nhiều khó khăn, Công đoàn phường đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ các cấp, từng bước khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I: Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I

Ban Chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị và pháp luật lao động.

Công đoàn cũng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; hỗ trợ công đoàn cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, sáng tạo", "Xanh - sạch - đẹp", "An toàn lao động",... góp phần nâng cao đời sống người lao động.

Với phương châm hành động: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: 100% đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được Công đoàn cơ sở; phát triển mới 1.500 đoàn viên Công đoàn; 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 80% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được thụ hưởng, tham gia các hoạt động Văn hóa, văn nghệ - Thể dục, thể thao...

Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I: Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động - Ảnh 2.

Ông Lê Trọng Nguyên giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I: Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Liên Chiểu chúc mừng Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu

Đại hội Công đoàn phường Liên Chiểu lần thứ I: Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động - Ảnh 4.

Đồng thời, Đại hội cũng đề ra 3 chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp và các Trường mầm non tư thục; Chương trình "Công đoàn Liên Chiểu kết nối việc làm - Kiến tạo tương lai" và Chương trình phối hợp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động tạm trú trong các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh đề nghị Công đoàn phường tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ là đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường cần phát huy vai trò trong xây dựng chính sách về việc làm, bảo hiểm, an toàn lao động; đẩy mạnh thương lượng, ký kết và giám sát thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động, nhất là tiền lương, bữa ăn ca và phúc lợi; phấn đấu 90% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, trường mầm non tư thục ký kết thỏa ước lao động tập thể chất lượng.

Đồng thời, cần tổ chức đối thoại định kỳ giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Liên Chiểu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 10 người. 

Ông Lê Trọng Nguyên giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khám sàng lọc ung thư miễn phí cho nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn

Đà Nẵng: Khám sàng lọc ung thư miễn phí cho nữ đoàn viên Công đoàn khó khăn

(NLĐO) – Từ ngày 14 đến 16-10, Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú cho hơn 180 nữ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 3.200 suất quà Trung thu với tổng trị giá 960 triệu đồng sẽ được trao đến con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng được tập huấn các công tác tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội Công đoàn thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

    Thông báo