Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

Chiều 30-10, Đoàn công tác do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (SN 1944, Khu dân cư số 7) và bà Đinh Thị Thuần (SN 1942).

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời trao tặng quà do các thành viên tham gia hành trình về nguồn đóng góp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh thăm các gia đình chính sách tại Côn Đảo

Cùng lúc, Đoàn số 2 do ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM làm trưởng đoàn, đã thăm 3 hộ gia đình gồm: bà Lương Thị Ngũ (SN 1938), bà Võ Thị Thanh (SN 1933) và bà Nguyễn Thị Điểu (SN 1938).

Đoàn công tác số 3 do bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy TP HCM làm trưởng đoàn, đã dành thời gian thăm gia đình các bà Trần Thị Tuyết (SN 1952), Võ Thị Diện (SN 1952) và Nguyễn Thị Lệ (SN 1950).

Đoàn công tác do ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM làm trưởng đoàn, thăm gia đình chính sách

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc của Đảng bộ, nhằm động viên các gia đình chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.