Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức hoạt động an sinh xã hội thăm hỏi, tặng quà 8 gia đình chính sách tiêu biểu tại Đặc khu Côn Đảo.

Chiều 30-10, Đoàn công tác do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (SN 1944, Khu dân cư số 7) và bà Đinh Thị Thuần (SN 1942).

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời trao tặng quà do các thành viên tham gia hành trình về nguồn đóng góp.

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh thăm các gia đình chính sách tại Côn Đảo

Cùng lúc, Đoàn số 2 do ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM làm trưởng đoàn, đã thăm 3 hộ gia đình gồm: bà Lương Thị Ngũ (SN 1938), bà Võ Thị Thanh (SN 1933) và bà Nguyễn Thị Điểu (SN 1938).

Đoàn công tác số 3 do bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy TP HCM làm trưởng đoàn, đã dành thời gian thăm gia đình các bà Trần Thị Tuyết (SN 1952), Võ Thị Diện (SN 1952) và Nguyễn Thị Lệ (SN 1950).

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Đoàn công tác do ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM làm trưởng đoàn, thăm gia đình chính sách

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc của Đảng bộ, nhằm động viên các gia đình chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Tin liên quan

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

(NLĐO) - Hành động dũng cảm của thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu du khách đuối nước được UBND Đặc khu Côn Đảo biểu dương và khen thưởng.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, làm việc và tặng quà tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong hành trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm, tặng quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đã đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực

TP HCM Côn Đảo gia đình chính sách Bí thư Thành ủy Đoàn Công tác Các cơ quan đảng đảng uỷ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo