Thời sự Chính trị

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, làm việc và tặng quà tại Đặc khu Côn Đảo

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Trong hành trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm, tặng quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 8-10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP HCM đến thăm, làm việc với Đặc khu Côn Đảo. 

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ năm 2025 (từ TP HCM đến tỉnh Vĩnh Long) của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo; đồng thời phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh - xã hội ý nghĩa. Đoàn đã trao tặng quà cho chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và ngư dân trên đảo.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 1.

Đoàn công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương

Các địa phương Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP HCM và những đơn vị đã gửi tặng tổng trị giá các phần quà là 280 triệu đồng và 1 tấn gạo.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng ngàn anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp tổ chức trao cờ Tổ quốc, áo phao và nhiều nhu yếu phẩm đến các tàu cá đang hoạt động tại vùng biển Đặc khu Côn Đảo; tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 2.

Đoàn công tác tổ chức trao quà cho các lực lượng vũ trang đóng quân tại Đặc khu Côn Đảo

Hoạt động của đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với chính quyền, nhân dân và các lực lượng đóng quân tại Đặc khu Côn Đảo; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với ngư dân và vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết thúc các hoạt động tại Đặc khu Côn Đảo, đoàn tiếp tục khảo sát để nắm tình hình vùng biển, đảo; kết hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 3.

Tổ chức trao cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm và tuyên truyền hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định IUU

Trước đó, trong ngày 7-10, đoàn công tác rời cảng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hành trình đi Cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long) để khảo sát, nắm tình hình khu vực Cửa Soài Rạp, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Hàm Luông, Cửa Cung Hầu, Cửa Định An.

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại Đặc khu Côn Đảo:

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 4.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 5.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 6.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 7.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 8.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 9.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 10.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 11.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm Đặc khu Côn Đảo và tặng quà ý nghĩa - Ảnh 12.


