Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

Ngày 6-10, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo về công tác Dân vận và Tuyên giáo của Đảng. Dự buổi làm việc về phía đặc khu Côn Đảo có ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tặng quà kỷ niệm cho Đặc khu Côn Đảo

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo vàn Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được giữ vững.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo tặng biểu trưng của Côn Đảo đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức đề nghị Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận đặc khu tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội; tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và đất nước trong những tháng cuối năm.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã đến viếng nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo; thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 32; trạm ra-đa 590 Côn Đảo.