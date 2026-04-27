Điểm tựa an sinh cho công nhân- lao động: Giữ nhịp lòng dân

Trong từng bước phát triển, TPHCM đặt an sinh xã hội song hành với tăng trưởng. Những chính sách an sinh của thành phố không dừng lại trên giấy, mà hiện diện rất cụ thể trong từng mái nhà, từng khu phố, từng phường, xã.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua; Ảnh: PHAN ANH

Từ những điểm an sinh nhỏ, những lần gõ cửa thăm hỏi, đến việc hỗ trợ kịp thời từng hoàn cảnh, một mạng lưới chăm lo âm thầm nhưng bền bỉ đang được dệt nên, đủ rộng để không ai bị bỏ lại phía sau và đủ sâu để chạm đến từng phận người.

Những phận người được chạm tới

Trong căn nhà nhỏ ở phường Phú Nhuận, gia đình chị Cấn Thị Sơn vẫn đang gồng gánh qua từng ngày. Chồng bệnh nặng, 3 con còn đi học, cuộc sống chật vật khiến mọi chi phí đều trở thành nỗi lo. Nhưng với chị, những hỗ trợ từ địa phương - nhất là thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các con - không chỉ giúp giảm gánh nặng, mà còn mang lại cảm giác yên tâm để tiếp tục cố gắng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Ảnh: PHAN ANH

Niềm xúc động ấy cũng hiện rõ trong lời ông Trần Đình Hùng Vương khi nhận 50 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp: "Đối với gia đình tôi, đây là món quà rất lớn". Một món quà không chỉ là tiền, mà là sự tiếp sức để ổn định lại cuộc sống.

"Không chờ giàu mới làm an sinh. Trong từng bước phát triển, TPHCM phải chăm lo tốt văn hóa – xã hội để người dân được thụ hưởng thành quả". Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

Ở phường Bình Phú, những ngày hội chăm sóc sức khỏe lại trở thành nơi gửi gắm niềm vui của người già, người yếu thế. Bà Nguyễn Thị Hoanh, 79 tuổi, vẫn đều đặn có mặt mỗi khi chương trình được tổ chức. Sau khi được khám bệnh, tư vấn, nhận thuốc, bà còn được cán bộ phường đặt xe đưa về tận nhà.

Người cao tuổi ở TPHCM được khám sức khỏe miễn phí; Ảnh: PHAN ANH

Với bà - người vẫn phải nhặt ve chai mưu sinh dù mang nhiều bệnh trong người – sự tận tâm ấy quý hơn bất kỳ món quà vật chất nào. "Nhờ được quan tâm, cuộc sống của tôi đỡ lo hơn" - bà Hoanh nói.

Những câu chuyện như thế ở TPHCM không hiếm, lặng lẽ nhưng đủ sức lay động, đang nối dài ở nhiều khu dân cư, trở thành những "điểm chạm" rõ nét nhất của an sinh thành phố. Đó là minh chứng rõ nhất cho một mạng lưới an sinh xã hội đang chạm đến đúng người, đúng lúc

Từ điểm nhỏ thành mạng lưới lớn

Tại phường Phú Nhuận, từ cuối năm 2025, Điểm an sinh xã hội được hình thành như một "địa chỉ tin cậy". Không chỉ tiếp nhận và trao hỗ trợ, nơi đây còn tư vấn chính sách, kết nối y tế, học bổng, bảo hiểm… theo hướng bài bản và minh bạch. Người dân không chỉ đến nhận hỗ trợ, mà còn tìm thấy một nơi để được lắng nghe và hướng dẫn.

Phường Phú Nhuận ra mắt, đưa vào vận hành Điểm an sinh xã hội, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau; Ảnh: PHAN ANH

"Điểm An sinh xã hội phường Phú Nhuận là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân" - ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, khẳng định.

Ở phường Tân Hưng, Trung tâm an sinh xã hội lại mang một diện mạo khác: đa chức năng và gắn với cộng đồng. Trung tâm hướng đến các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, lao động mất việc làm cũng như những trường hợp chịu tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, góp phần cụ thể hóa chủ trương "không ai bị bỏ lại phía sau".

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho các em học sinh; Ảnh: PHAN ANH

Với phương châm hoạt động "Kết nối - Sẻ chia - Vì dân phục vụ", trung tâm đã thành lập 7 đội hình tình nguyện, quy tụ nhiều lực lượng cùng tham gia chăm lo cho cộng đồng, từ y - bác sĩ, doanh nhân, cựu chiến binh đến công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo.

Sau khi được đưa vào hoạt động, trung tâm đã hỗ trợ hàng trăm lượt người, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa. Đặc biệt, chiếc xe cứu thương miễn phí hoạt động 24/7 đã trở thành "cứu cánh" cho nhiều trường hợp khẩn cấp - từ tai nạn giao thông đến người già đột ngột trở bệnh giữa đêm khuya.

Những gian hàng 0 đồng ở TPHCM đã tiếp thêm niềm tin cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Ảnh: PHAN ANH

Tại phường Tân Mỹ cũng đưa vào hoạt động Trung tâm An sinh xã hội. Bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cho biết trung tâm an sinh đóng vai trò đầu mối điều phối nguồn lực, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp và chăm lo lâu dài cho người yếu thế. "Khi có đầu mối rõ ràng, việc hỗ trợ sẽ kịp thời hơn, tránh chồng chéo và bỏ sót đối tượng" - bà nhận định.

Không chỉ dừng lại ở từng điểm riêng lẻ, những mô hình này đang được lan tỏa. Ở TP Thủ Đức, các điểm an sinh trở thành "trạm tiếp sức" tại chỗ. Ở các xã ngoại thành, những phiên chợ nghĩa tình, gian hàng 0 đồng… vừa hỗ trợ thiết thực, vừa tạo nên không gian sẻ chia. Tất cả đang kết nối thành một hệ thống đa tầng, linh hoạt và gần dân hơn bao giờ hết.

Mặt trận - "mạch dẫn" của nghĩa tình

Để dệt nên một mạng lưới an sinh bền chặt, không thể chỉ dừng lại ở chính sách hay nguồn lực, mà cần một "trục kết nối" uy tín, mạnh để quy tụ sức mạnh toàn xã hội. Ở TPHCM, vai trò đó được thể hiện rõ nét qua Ủy ban MTTQ Việt Nam.

"TP HCM sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội… lấy thụ hưởng của nhân dân và phúc lợi cộng đồng để đánh giá chất lượng phát triển" Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Mặt trận là nơi làm cho các chính sách an sinh của TPHCM "sống" trong đời sống. Từ việc nắm bắt từng hoàn cảnh cụ thể ở khu dân cư, phát hiện những khoảng trống cần hỗ trợ, đến việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay, mặt trận vận hành như một "mạch dẫn" âm thầm nhưng hiệu quả, đưa nguồn lực đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà Tết cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; Ảnh: PHAN ANH

Chính ở cấp phường, xã, vai trò này càng rõ khi mỗi cán bộ mặt trận trở thành người gần dân nhất, hiểu dân nhất, để không một hoàn cảnh khó khăn nào bị bỏ sót. Quan trọng hơn, mặt trận không chỉ dừng ở việc vận động hỗ trợ, mà còn góp phần định hình cách làm an sinh theo hướng bền vững: chuyển từ "cho cái gì" sang "giúp như thế nào để tự đứng lên".

Người dân khó khăn ở TPHCM được chăm lo, tặng sinh kế để vươn lên bền vững trong cuộc sống; Ảnh: PHAN ANH

Khi các chương trình chăm lo được gắn với sinh kế, với cơ hội học tập, với bảo hiểm y tế, nhà ở…, an sinh không còn là những hỗ trợ rời rạc mà trở thành một hệ thống có chiều sâu, có khả năng nâng đỡ lâu dài.

Chính sự kết nối âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã giúp mạng lưới an sinh của thành phố không chỉ rộng về phạm vi, mà còn sâu về hiệu quả. Ở đó, MTTQ Việt Nam không chỉ là "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, mà còn là "chất keo" gắn kết các nguồn lực xã hội, để mỗi sự sẻ chia đều được lan tỏa và mỗi phận người đều được chạm tới.

Những con số cũng cho thấy rõ sức lan tỏa ấy: năm 2025, hệ thống mặt trận đã vận động gần 1.000 tỉ đồng cho công tác an sinh. Dịp Tết 2026, nguồn lực chăm lo lên tới hơn 5.900 tỉ đồng - không chỉ là giá trị vật chất, mà là kết tinh của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của cả cộng đồng.

Ứng dụng an sinh xã hội số TP HCM TPHCM đã ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số, góp phần đổi mới cách làm an sinh theo hướng hiện đại, minh bạch. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng "An sinh xã hội số TPHCM"; Ảnh: HOÀNG TRIỀU Ứng dụng tích hợp 5 nhóm tính năng: Quản lý đối tượng thụ hưởng toàn thành phố; Kết nối nguồn lực hỗ trợ; Công khai, minh bạch quá trình phân bổ; Hỗ trợ khẩn cấp khi có sự cố; Theo dõi, đồng hành để phát triển bền vững. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp công tác an sinh nhanh hơn, đúng hơn và hiệu quả hơn.

