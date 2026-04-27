Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động tại TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm công nhân tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa

Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự chương trình Lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Chương trình còn được đón tiếp lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM.

Clip: Nguyễn Tiến

Được gặp gỡ lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Thành phố, hàng trăm công nhân lao động đang làm việc tại khu vực Bình Dương (cũ) vô cùng vinh dự, hạnh phúc. Nhất là khi sự kiện đặc biệt này diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và Tháng công nhân 2026…