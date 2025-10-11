Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Chiều 11-10, Thường trực Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác đã kiểm tra và tổng duyệt chương trình đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông khảo sát khu vực tiếp đón đại biểu

Tham gia đoàn kiểm tra có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy kiểm tra khu vực triển lãm

Tại Học viện Cán bộ TP HCM, lãnh đạo Thành ủy đã kiểm tra các khu vực trưng bày triển lãm phục vụ đại hội; tổng duyệt chương trình đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I... Lãnh đạo Thành ủy TP HCM ghi nhận sự cố gắng, chuẩn bị chu đáo của các đơn vị cho đại hội; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 14-10.

Đại hội diễn ra với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

550 đại biểu được triệu tập dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.

Khu vực triển lãm của Báo Người Lao Động

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật).

Khu vực triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Ngoài các phiên làm việc chính thức, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I sẽ tham quan những công trình, mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các đại biểu sẽ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1...

