Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM trải nghiệm tuyến Metro số 1

Sáng 12-10, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đã tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 tại ga Bến Thành, trong khuôn khổ chương trình tham quan các công trình, mô hình kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố. Dẫn đầu đoàn là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chuyến tham quan tại tuyến Metro số 1 là một trong những điểm nhấn, giúp các đại biểu có dịp trực tiếp quan sát, trải nghiệm hoạt động vận hành của tuyến metro quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời đánh giá tác động tích cực của dự án đối với đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km, gồm 11 ga trên cao và 3 ga ngầm, chính thức vận hành thương mại từ ngày 22-12-2024. Tuyến metro này kết nối trung tâm Thành phố với khu vực cửa ngõ phía Đông, giúp giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh Metro số 1, TP HCM cũng chuẩn bị khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào cuối năm 2025. Dự án dài hơn 11 km, tổng vốn gần 47.900 tỉ đồng, dự kiến ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Đây là tuyến metro thứ hai của Thành phố, kỳ vọng tiếp tục giải quyết ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng vận tải công cộng và góp phần phát triển đô thị thông minh, hiện đại.

Ngay sau buổi trải nghiệm tuyến metro, đoàn đại biểu sẽ tiếp tục dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân.

Tiếp đó, đoàn tiếp tục chương trình tham quan theo từng tổ. Các tổ 1, 2, 3, 4 sẽ đến thăm trụ sở chính của Tập đoàn VNG (Tòa nhà VNG Campus) và Bảo tàng Lịch sử TP HCM.

Các tổ 5, 6, 7, 8 tập trung tham quan, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đồng thời tìm hiểu hoạt động tại Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Các tổ 9, 10, 11, 12 tham quan Khu công nghiệp Becamex Bình Dương và Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương.

Chuyến tham quan không chỉ là dịp để đoàn đại biểu trực tiếp trải nghiệm, khảo sát các công trình trọng điểm mà còn là cơ hội quan trọng để các đại biểu tìm hiểu, trao đổi, góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị thông minh, văn minh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của TP HCM.



