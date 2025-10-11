Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Từ hoạt động vì người nghèo đến phong trào Bình dân học vụ số... phường Sài Gòn đang tạo sức lan tỏa tinh thần nhân ái, số hóa trong cộng đồng

Ngày 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn – TP HCM tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo, Tháng cùng phụ nữ hành động; kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15-10; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn.

Dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ - công đoàn – đoàn thanh niên phường Sài Gòn giao lưu tại chương trình

Ngay sau đó, chương trình tiến hành giao lưu với những gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ - công đoàn – đoàn thanh niên phường Sài Gòn.

Họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, là những gương tiêu biểu của phụ nữ, công đoàn và đoàn thanh niên, đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, vì cộng đồng, vì người nghèo và vì sự phát triển của phường Sài Gòn.

Tại chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: tuyên dương 10 gương sáng về đạo hiếu, lòng biết ơn - những giá trị nhân văn sâu sắc luôn được gìn giữ và phát huy trong mỗi gia đình Việt Nam; trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn Hồ Như Cát Tường tặng cây xanh cho người dân, hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố

Hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố, Công đoàn phường Sài Gòn tiếp tục phát động hưởng ứng phong trào và trao tặng cây xanh cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn đã hưởng ứng lễ phát động Phong trào Bình dân học vụ số do TP HCM phát động.

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 3.

Thanh niên phường Sài Gòn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TP HCM

Tại lễ hưởng ứng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường Sài Gòn, đã giới thiệu và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TP HCM; giới thiệu chuyên đề hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại chương trình:

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 4.

Gian hàng 0 đồng: Chung tay sẻ chia - Hạnh phúc lan tỏa

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Thị Lan Chi (áo vàng), Chủ tịch Công đoàn phường Hồ Như Cát Tường cùng người dân trên địa bàn hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 6.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Thị Lan Chi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Thị Thu Liên tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 8.

Người dân nhận quà tại gian hàng 0 đồng

Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM - Ảnh 9.

Người dân hào hứng nhận quà tại chương trình

Tin liên quan

Phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do

Phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do

(NLĐO) - Với 10 trung tâm thương mại và 6 siêu thị lớn, phường Sài Gòn (TP HCM) muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do để thu hút khách nước ngoài

Phường Sài Gòn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhấn mạnh đây là dịp để mỗi đảng viên thể hiện vai trò tiên phong, đóng góp công sức vào xây dựng địa phương và thành phố

Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Sài Gòn, TP HCM

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Sài Gòn, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân

TP HCM phường Sài Gòn nhiều hoạt động ý nghĩa Công đoàn phường Sài Gòn chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo