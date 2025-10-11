Phường Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Ngày 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn – TP HCM tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo, Tháng cùng phụ nữ hành động; kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15-10; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn.

Dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ - công đoàn – đoàn thanh niên phường Sài Gòn giao lưu tại chương trình

Ngay sau đó, chương trình tiến hành giao lưu với những gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ - công đoàn – đoàn thanh niên phường Sài Gòn.

Họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, là những gương tiêu biểu của phụ nữ, công đoàn và đoàn thanh niên, đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, vì cộng đồng, vì người nghèo và vì sự phát triển của phường Sài Gòn.

Tại chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: tuyên dương 10 gương sáng về đạo hiếu, lòng biết ơn - những giá trị nhân văn sâu sắc luôn được gìn giữ và phát huy trong mỗi gia đình Việt Nam; trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn Hồ Như Cát Tường tặng cây xanh cho người dân, hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố

Hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố, Công đoàn phường Sài Gòn tiếp tục phát động hưởng ứng phong trào và trao tặng cây xanh cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Sài Gòn đã hưởng ứng lễ phát động Phong trào Bình dân học vụ số do TP HCM phát động.

Thanh niên phường Sài Gòn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TP HCM

Tại lễ hưởng ứng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường Sài Gòn, đã giới thiệu và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TP HCM; giới thiệu chuyên đề hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại chương trình:

Gian hàng 0 đồng: Chung tay sẻ chia - Hạnh phúc lan tỏa

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Thị Lan Chi (áo vàng), Chủ tịch Công đoàn phường Hồ Như Cát Tường cùng người dân trên địa bàn hưởng ứng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" của thành phố

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Thị Lan Chi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Thị Thu Liên tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Người dân nhận quà tại gian hàng 0 đồng