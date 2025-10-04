Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại Côn Đảo

Chiều 4-10, trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", đoàn đại biểu Trung ương, TP HCM và các đơn vị đã thực hiện lễ dâng hương tại di tích nghĩa trang Hàng Keo; di tích nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo - nơi thờ phụng hơn 20.000 chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành uỷ TP HCM Dương Anh Đức, cùng lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, các sở ngành TP HCM.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM; một số cựu tù chính trị, thân nhân các Liệt sĩ; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành....

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 4.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lý tưởng cộng sản đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 5.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ông Dương Anh Đức thỉnh chuông mở đầu lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 6.

Suốt chặng đường lịch sử 113 năm, (1862 -1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo - Hòn Đảo ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành "Địa ngục trần gian" để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 8.

Trong cuộc chiến không cân sức ấy, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây, vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 9.

Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 10.

Thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung. Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh 11.

Đoàn đại biểu đã dâng nén hương với lòng thành kính hướng về anh linh của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ

Tin liên quan

Đoàn công tác TP HCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo

Đoàn công tác TP HCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo

(NLĐO) - Đoàn công tác TP HCM đã đến đặc khu Côn Đảo, trao quà và động viên cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Đặc khu Côn Đảo cần "chắt chiu" từng tấc đất để phát triển

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ xúc động khi trở lại Côn Đảo và khẳng định niềm tin, kỳ vọng lớn vào sự phát triển của vùng đất này

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo.

TP HCM Côn Đảo Nguyễn Văn Nên Trần Lưu Quang đoàn đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo