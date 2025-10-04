Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại Côn Đảo
Chiều 4-10, trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", đoàn đại biểu Trung ương, TP HCM và các đơn vị đã thực hiện lễ dâng hương tại di tích nghĩa trang Hàng Keo; di tích nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo - nơi thờ phụng hơn 20.000 chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
