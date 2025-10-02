HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội sách Côn Đảo 2025

Kim Ngân

(NLĐO) - Hội sách diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-10 tại Cổng chào đường Tôn Đức Thắng, khuôn viên Nhà Công quán, Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo.

Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" là một trong những sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2025), đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội sách Côn Đảo 2025- Ảnh 1.

Phối cảnh khu trưng bày tại Hội sách Côn Đảo

Các khu vực trưng bày tại Hội sách được thực hiện theo các chủ đề: Lịch sử, đất và con người Côn Đảo; giới thiệu những tác phẩm, tài liệu quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Trong khuôn khổ hội sách diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như: Lễ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo, Bia tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914; Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước" tối 4-10; giới thiệu Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ; trao tặng công trình Tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho tổ chức, đơn vị tại Đặc khu Côn Đảo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội sách Côn Đảo 2025- Ảnh 2.

Phối cảnh khu vực trưng bày sách

Dịp này, tại nhiều trường học ở Đặc khu Côn Đảo còn diễn ra chuỗi hoạt động lan tỏa "tiết đọc sách" với các chủ đề thu hút học sinh như: "Trò chuyện với tương lai - cùng em đọc sách", "Trò chuyện với tương lai - Thư gửi tương lai" và "Trò chuyện với tương lai - Ước mơ của em".

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội sách Côn Đảo 2025- Ảnh 3.

Hội sách tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm (ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đại biểu cựu tù Côn Đảo sẽ tham gia giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm "Những Người con Sài Gòn" trong "địa ngục trần gian" Côn Đảo". Sự kiện diễn ra từ 7 giờ 30 ngày 5-10 (chủ nhật) tại sân khấu chính cổng chào đường Tôn Đức Thắng.

Trong khuôn khổ hội sách, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 15 phần quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài ra còn có 500 quyển vở, 350 lồng đèn, 30 thùng sữa, 2 máy thở và các nhu yếu phẩm khác.

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025

(NLĐO) - "An Khánh - Book Fest" 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi và người dân.

Về nguồn "Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại Hàng Dương - Côn Đảo"

(NLĐO) - Hành trình Về nguồn "Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, diễn ra tối 9-11 tại Di tích Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc bởi ý nghĩa và cảm xúc của tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) với chủ đề "Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca" sẽ diễn ra tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16-7.

