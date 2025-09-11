HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu, trao quà, tri ân quân dân nơi tiền tiêu giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Ngày 11-9, trong hành trình công tác thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 năm 2025, đoàn đại biểu TP HCM đã dừng chân tại đảo Thổ Chu (tỉnh An Giang). Tại đây, đoàn đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), một trong những đơn vị giữ nhiệm vụ quan trọng quản lý, bảo vệ vùng biển, vùng trời Tây Nam của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 1.

Trang nghiêm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào bị thảm sát tại đảo Thổ Chu

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn đại biểu. Cùng tham gia có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và phóng viên.

Quần đảo Thổ Chu nằm ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách Phú Quốc khoảng 100 km về phía Đông Bắc, cách TP Rạch Giá khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc, cách mũi Cà Mau khoảng 140 km về phía Đông Nam và chỉ cách tuyến hàng hải quốc tế khoảng 40 hải lý về phía Tây Nam. Toàn quần đảo có 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất với diện tích khoảng 12,7 km². Hiện nay, Đặc khu Thổ Châu có hơn 500 hộ dân với khoảng 1.830 nhân khẩu.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 2.

Đền Thổ Châu, được xây dựng năm 2011 trên đảo, là công trình tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hơn 500 người dân vô tội bị quân Khmer Đỏ thảm sát vào đầu tháng 5-1975.

Bên cạnh cấp ủy, chính quyền địa phương, trên đảo còn có 5 đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, lực lượng vũ trang trên đảo cũng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đóng quân.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 3.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Thổ Chu

Ngoài nhiệm vụ quốc phòng, các đơn vị còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa; tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương quân nhân. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng thường xuyên tham gia các phong trào thi đua của Quân đội và địa phương, góp phần gắn bó quân – dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biển đảo tiền tiêu.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 4.
Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 5.
Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 6.

Đại biểu TP HCM ân cần thăm hỏi, động viên nhân dân Đặc khu Thổ Châu

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Trạm trưởng Trạm ra đa 610 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thay mặt đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. 

"Chuyến công tác không chỉ giúp đoàn thêm tự hào về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nguồn động lực để TP HCM tiếp tục phát huy vai trò hậu phương vững chắc, đồng hành cùng quân và dân nơi biên giới, hải đảo" – bà Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 7.
Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 8.
Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 9.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610 vui mừng đón đoàn đại biểu TP HCM ra thăm đảo

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cụ thể, 14 lực lượng trên đảo như Đảng ủy, UBND đặc khu Thổ Châu, Đồn Biên phòng, Trạm Y tế, Trường học, Công an… nhận tổng cộng 70 triệu đồng. Trạm ra đa 610 được trao quà trị giá hơn 26,6 triệu đồng cùng công trình "Nâng cao chất lượng tuyên truyền" trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Báo Người Lao Động trao tặng 125 lá cờ Tổ quốc, Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi tặng bản đồ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TP HCM mang hơi ấm hậu phương ra đảo Thổ Chu- Ảnh 10.

Kết thúc chuyến thăm, đoàn công tác đã ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ, để lại dấu ấn nghĩa tình sâu đậm trên đảo Thổ Chu

Ngoài ra, 10 hộ dân trên đảo cũng được trao quà, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 và nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn đã tặng thêm trang thiết bị, nhu yếu phẩm, tivi, máy lọc nước, hạt giống… góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân.

