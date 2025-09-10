HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ TP HCM hướng về đảo xa, đoàn công tác đã mang theo hơi ấm hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

Ngày 10-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1, đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau).

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại mộ thầy giáo Phan Ngọc Hiển trên đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) – nơi ông từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 1940 và anh dũng hy sinh

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là đảo Hòn Khoai. Đoàn đã đến thăm, làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 595 cùng các lực lượng đang thường trực làm nhiệm vụ. Nơi đây, đoàn ghi nhận tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí kiên cường và sự bám trụ bền bỉ nơi đầu sóng ngọn gió của các lực lượng bảo vệ đảo.

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai đón nhận phần quà ý nghĩa trị giá 250 triệu đồng từ đoàn Đại biểu TP HCM

Cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Thỏ và Hòn Đá Lẻ. Trong đó, Hòn Đá Lẻ là một trong 12 điểm cơ sở quốc gia, góp phần khẳng định đường cơ sở lãnh hải Việt Nam. Hòn Khoai là đảo lớn nhất, với diện tích hơn 4 km², hiện chưa có dân cư sinh sống nhưng giữ vị trí chiến lược đặc biệt – án ngữ cửa ngõ phía Đông của Vịnh Thái Lan.

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu TP.HCM rời tàu HQ 561 đặt chân đến đảo Hòn Khoai

Rời Hòn Khoai, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến đảo Hòn Chuối, cách đất liền 17 hải lý, diện tích chưa đầy 1 km². Khác với Hòn Khoai, Hòn Chuối có hơn 40 hộ dân với khoảng 150 nhân khẩu sinh sống. 

Địa hình chủ yếu là đồi núi, vách đá dựng đứng, khắc nghiệt nhưng cũng hun đúc sức sống bền bỉ của cư dân đảo. Người dân nơi đây mưu sinh bằng nuôi cá lồng bè, đánh bắt thủy sản và buôn bán nhỏ lẻ; cuộc sống gắn liền với nhịp sóng, mùa gió, nhiều khó khăn nhưng chan chứa nghị lực.

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 4.

Không khí ấm áp trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa Đoàn Đại biểu TP HCM và chiến sĩ đảo Hòn Khoai

Đón nhận những phần quà thiết thực và nghĩa tình từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, Thiếu tá Phùng Sỹ Chương, Trạm trưởng Trạm ra đa 615, xúc động chia sẻ:

"Chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm sâu nặng của hậu phương, đặc biệt là từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM. Những phần quà và sự thăm hỏi ân cần chính là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 5.

Ông Lê Hoàng Hải - trưởng đoàn đại biểu TP HCM - tại buổi trao quà tặng trên đảo Hòn Chuối

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều công trình, phần quà thiết thực cùng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân trên hai đảo, với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" cùng sự đồng hành, đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn.

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 6.

Đoàn công tác TP HCM trao tặng công trình, nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 triệu đồng cho lực lượng và nhân dân trên đảo Hòn Chuối

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nhấn mạnh chuyến công tác hôm nay không chỉ mang tình cảm nồng ấm từ hậu phương gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa mà còn góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. "Chúng tôi mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững vàng tay súng, sáng tạo trong công tác, cùng nhân dân phát triển kinh tế biển, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam thân yêu của Tổ quốc" - ông Nguyễn Thành Trung bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm đảo Hòn Khoai

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm đảo Hòn Khoai

(NLĐO) – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và đoàn công tác đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến làm việc tại đảo Hòn Khoai

Cảnh sát biển mang nước ngọt đến đảo Hòn Chuối

(NLĐO) - Nhằm giúp người dân vượt qua hạn mặn lịch sử đang diễn ra và phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tặng nước ngọt và một số trang thiết bị .

TP HCM tổ chức đoàn đi thăm các đảo Tây Nam

Sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân), Đoàn công tác TP HCM bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ

Hòn Khoai Hòn Chuối TP HCM vùng biển Tây Nam MTTQ Việt Nam
